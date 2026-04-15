Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Trương Lăng Hách lại vấp tranh cãi

  • Thứ tư, 15/4/2026 11:03 (GMT+7)
Trương Lăng Hách lại gây tranh luận sau những phát ngôn trong tiệc mừng thành công của phim truyền hình "Trục ngọc".

Theo Zaobao, ngày 13/4, ê-kíp phim Trục ngọc đã tổ chức buổi lễ chúc mừng thành công của dự án tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt, hai diễn viên chính gồm Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi cùng nhiều ngôi sao khác góp mặt tại buổi tiệc. Đây là lần hiếm hoi Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi hội ngộ kể từ sau tin đồn "cạch mặt nhau" nổ ra vào cuối năm 2025.

Đáng chú ý, trong phần chia sẻ về hành trình của Trục ngọc, nam chính Trương Lăng Hách cho rằng bộ phim đã mang lại hy vọng cho thị trường phim truyền hình, trong khi Điền Hi Vi nói: "Chúng tôi muốn thế giới nhìn thấy những điều thuộc về Trung Quốc".

Trương Lăng Hách thường xuyên vấp tranh luận vì những phát ngôn của anh. Ảnh: Weibo.

Trương Lăng Hách cho biết để có được những thành quả như hiện tại, anh và ê-kíp Trục ngọc đã trải qua những ngày khó khăn. Ngoài ra, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình phải đối diện với nhiều thách thức hai năm qua.

"Bộ phim này rất hiếm có. Thành công của Trục ngọc không chỉ mang lại sự tự tin cho tôi mà còn tạo nên niềm tin với tất cả nhà đầu tư, nền tảng, khán giả. Tôi nghĩ thị trường phim truyền hình vẫn còn nhiều tiềm năng, tạo ra làn sóng mới, thu hút khán giả trở lại màn ảnh nhỏ", nam diễn viên chia sẻ.

Những chia sẻ của Trương Lăng Hách tạo ra tranh luận trái chiều. Bên cạnh những lời ủng hộ, chúc mừng nam diễn viên cùng ê-kíp, không ít ý kiến cho rằng nam diễn viên đang ảo tưởng về hiệu ứng, thành công của Trục ngọc lẫn vai diễn của anh. Bởi trên thực tế, vai diễn của anh trong phim bị chê bai vì làm sai lệch hình tượng nhân vật. Việc trang điểm lố với son môi đỏ, kẻ mắt đậm và kem nền dày bị nhận xét là không phù hợp với hình tượng một tướng quân ra trận.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, từng đóng chính hàng loạt tác phẩm như Vân chi vũ, Yêu em, Ninh an như mộng, Thương lan quyết, Anh đào hổ phách...

An Nhi

Trương Lăng Hách Trương Lăng Hách trung quốc

Đọc tiếp





Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý