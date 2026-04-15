Đến lượt Á quân Rap Việt xin lỗi

24k.Right gửi lời xin lỗi đến dàn em xinh và công chúng vì đã tham gia, hưởng ứng vụ B Ray rap "muốn ngủ với tất cả em xinh".

Tối 14/4, Á quân Rap Việt 24k.Right chia sẻ sự việc B Ray rap với lời lẽ gây tranh cãi xảy ra trên kênh cá nhân của anh. Vì thế, nam rapper xin chịu "một phần trách nhiệm" và xin lỗi tất cả "em xinh" cùng công chúng.

"Sự việc gây ra nhiều tranh cãi, ồn ào. Tất cả nội dung đó đều đến từ kênh của mình. Tôi xin lỗi chân thành tới mọi người. Đây là bài học để tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm, chú ý hơn khi livestream, làm nhạc, kiểm soát ngôn từ, cảm xúc", anh chia sẻ.

24k.Right lên tiếng xin lỗi và chịu trách nhiệm vì hưởng ứng lời rap phản cảm của B Ray. Ảnh: FBNV.

Trước 24k.Right, Mason Nguyễn - một trong số các anh trai tham gia buổi livestream nói trên - cũng lên tiếng xin lỗi. Nam ca sĩ sau đó quyết định dời lịch phát hành sản phẩm trong thời điểm bị chỉ trích vì hưởng ứng câu rap "muốn ngủ với tất cả em xinh" của B Ray.

"Tôi xin lỗi vì đã có phản ứng không phù hợp trong nội dung đang gây tranh cãi. Tôi đã nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng với mọi người. Đây là bài học để bản thân rèn luyện cảm xúc, cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn", Mason Nguyễn chia sẻ. Anh cho biết sẽ rút kinh nghiệm, thay đổi sau sai lầm vừa mắc phải.

Tính đến thời điểm hiện tại, B Ray và Gill chưa lên tiếng.

Trong livestream tối 13/4, B Ray cho biết phần rap này được viết trên máy bay nhưng chưa thu âm hay phát hành. Khi suy nghĩ lại, anh thấy một số lời rap không phù hợp và muốn thay đổi.

"Tôi phải sửa, cũng may chưa thu âm. Quan trọng là tôi đã kịp thời nhận ra. Nếu làm xong bài, chỉ lên xin lỗi thì chưa đủ thành tâm", B Ray nói trong livestream tối 13/4. B Ray sau đó để 24k.Right đánh vào tay nhiều lần thay cho hình phạt.