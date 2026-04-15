Mỹ nhân Hàn kết hôn ở tuổi 40

Nữ diễn viên Moon Chae Won viết thư tay, thông báo tin vui đến người hâm mộ. Cô sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 6.

Theo Chosun, Moon Chae Won chia sẻ chồng sắp cưới của cô không phải người nổi tiếng. Cả hai sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 6. Moon Chae Won mong nhận được những lời chúc phúc từ người hâm mộ.

"Tôi muốn đích thân chia sẻ tin vui này với những người đã dành cho mình sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt nhiều năm qua. Tôi cảm thấy hơi hồi hộp khi nghĩ đến việc bắt đầu và chăm sóc gia đình. Nhưng bản thân cảm thấy hào hứng hơn là lo lắng. Tôi dự định sẽ hoạt động tích cực hơn trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong thời gian tới. Cầu chúc những ngày tháng tươi đẹp và tràn ngập tiếng cười sẽ đến với mọi người", cô chia sẻ.

Moon Chae Won kết hôn ở tuổi 40. Ảnh: Blitzway Entertainment.

Công ty quản lý của nữ diễn viên cũng thông báo tin vui. Phía công ty cho biết hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư, với sự tham gia của hai bên gia đình và số ít bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Ở thời điểm hiện tại, họ không thể tiết lộ chi tiết về lễ cưới. Đại diện của Moon Chae Won hy vọng nhận những lời chúc ấm áp trước khi diễn viên bước vào chương mới của cuộc đời.

Thông tin Moon Chae Won kết hôn ở tuổi 40 khiến dân mạng Hàn Quốc bất ngờ. Những năm qua, nữ diễn viên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Moon Chae Won sinh năm 1986, gia nhập ngành giải trí năm 2007 qua tác phẩm Reconstruction of Love. Năm 2016, cô chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, gia nhập Namoo Actors - "mái nhà" của Lee Jun Ki, Ji Sung, Cheon Woo Hee, Moon Geun Young...

Hiện tại, cô hoạt động dưới trướng của công ty Blitzway Entertainment. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án lớn như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man...