Nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới. Cô diện trang phục gợi cảm, khoe hình xăm lớn ở hông.

Trên trang cá nhân với gần 17 triệu lượt theo dõi, Han So Hee vừa đăng tải bộ ảnh mới. Cô diện outfit trẻ trung, năng động với áo cổ yếm, chi tiết khoét sâu ở ngực, kết hợp quần nỉ cạp trễ. Trang phục táo bạo giúp cô khoe khéo vòng eo, đặc biệt là hình xăm hoa lớn ở vùng hông, tạo nên vẻ cá tính, gợi cảm.

Diễn viên kết hợp thêm phụ kiện là túi đeo vai cỡ lớn, làm bằng chất liệu da để hoàn thiện tổng thể outfit.

Han So Hee khoe hình xăm lớn ở hông. Ảnh: IGNV.

Bộ ảnh đời thường của Han So Hee hút hơn 800.000 lượt thích cùng nhiều bình luận, tương tác.

Han So Hee bắt đầu nổi lên sau vai "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong tác phẩm truyền hình đình đám The World of the Married (Thế giới hôn nhân). Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh với các đường nét thanh tú. Người đẹp từng được ví là "bản sao Song Hye Kyo" vì gương mặt có nhiều nét tương đồng.

Han So Hee có phong cách thời trang nổi loạn, cá tính. Cô nhiều lần không ngại khoe ảnh đầy hình xăm trên cơ thể.

Thời gian gần đây, cô góp mặt trong nhiều dự án phim. Bộ phim Project Y, trình làng vào tháng 2, đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau hai năm vắng bóng. Song dự án không nhận được quá nhiều phản ứng tích cực từ khán giả Hàn Quốc. Chất lượng bộ phim nhận không ít ý kiến trái chiều và doanh thu ảm đạm.

Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1993 hóa thân thành Mi Seon - một người phụ nữ mang ước mơ giản dị về cuộc sống bình thường, quyết liệt nắm lấy cơ hội đổi đời dù biết cái giá phải trả có thể là tính mạng. Nhân vật mang vẻ ngoài cứng rắn, quyết đoán, song bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương.

Sau Project Y, nữ diễn viên sẽ tiếp tục góp mặt trong Intern. Với bộ phim này, Han So Hee đảm nhận vai Sun Woo, CEO xinh đẹp, giỏi giang của một công ty thời trang.