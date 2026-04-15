Han So Hee khoe hình xăm lớn

  • Thứ tư, 15/4/2026 18:50 (GMT+7)
Nữ diễn viên gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới. Cô diện trang phục gợi cảm, khoe hình xăm lớn ở hông.

Trên trang cá nhân với gần 17 triệu lượt theo dõi, Han So Hee vừa đăng tải bộ ảnh mới. Cô diện outfit trẻ trung, năng động với áo cổ yếm, chi tiết khoét sâu ở ngực, kết hợp quần nỉ cạp trễ. Trang phục táo bạo giúp cô khoe khéo vòng eo, đặc biệt là hình xăm hoa lớn ở vùng hông, tạo nên vẻ cá tính, gợi cảm.

Diễn viên kết hợp thêm phụ kiện là túi đeo vai cỡ lớn, làm bằng chất liệu da để hoàn thiện tổng thể outfit.

Han So Hee khoe hình xăm lớn ở hông. Ảnh: IGNV.

Bộ ảnh đời thường của Han So Hee hút hơn 800.000 lượt thích cùng nhiều bình luận, tương tác.

Han So Hee bắt đầu nổi lên sau vai "tiểu tam" Yeo Da Kyung trong tác phẩm truyền hình đình đám The World of the Married (Thế giới hôn nhân). Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh với các đường nét thanh tú. Người đẹp từng được ví là "bản sao Song Hye Kyo" vì gương mặt có nhiều nét tương đồng.

Han So Hee có phong cách thời trang nổi loạn, cá tính. Cô nhiều lần không ngại khoe ảnh đầy hình xăm trên cơ thể.

Thời gian gần đây, cô góp mặt trong nhiều dự án phim. Bộ phim Project Y, trình làng vào tháng 2, đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau hai năm vắng bóng. Song dự án không nhận được quá nhiều phản ứng tích cực từ khán giả Hàn Quốc. Chất lượng bộ phim nhận không ít ý kiến trái chiều và doanh thu ảm đạm.

Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1993 hóa thân thành Mi Seon - một người phụ nữ mang ước mơ giản dị về cuộc sống bình thường, quyết liệt nắm lấy cơ hội đổi đời dù biết cái giá phải trả có thể là tính mạng. Nhân vật mang vẻ ngoài cứng rắn, quyết đoán, song bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương.

Sau Project Y, nữ diễn viên sẽ tiếp tục góp mặt trong Intern. Với bộ phim này, Han So Hee đảm nhận vai Sun Woo, CEO xinh đẹp, giỏi giang của một công ty thời trang.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Han So Hee Song Hye Kyo Han So Hee

  • Song Hye Kyo

    Song Hye Kyo

    Song Hye Kyo là nữ diễn viên Hàn Quốc được biết đến qua các phim Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời. Năm 2017, cô đứng thứ 7 trong danh sách những người nổi tiếng của "Korea Power Celebrity" do tạp chí Forbes bình chọn.

    • Ngày sinh: 22/11/1981
    • Nơi sinh: Daegu, Hàn Quốc
    • Chồng: Song Joong Ki

