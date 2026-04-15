Liz Kim Cương lên tiếng

Nữ ca sĩ cho biết không quan tâm đến việc bị "gắn tên" với người cũ. Cô giữ mối quan hệ đồng nghiệp và sẵn sàng hợp tác chung.

Ngày 15/4, Liz Kim Cương chia sẻ về việc một số sản phẩm âm nhạc gần đây không đạt hiệu ứng như kỳ vọng dù được đầu tư. Trong đó, MV mới Ưu tiên hay ưu phiền ghi nhận con số gần 180.000 lượt xem sau gần một ngày phát hành.

Nữ ca sĩ cho biết cô không quá áp lực hay đặt nặng việc phải chạy đua thành tích ở sản phẩm âm nhạc. Dù vậy, Liz Kim Cương có chút chạnh lòng khi nghe được những nhận xét như "lận đận trong sự nghiệp" và bị nhắc tên người cũ sau MV gần đây.

Liz Kim Cương cho biết không để tâm đến những bình luận nhắc tới người cũ. Ảnh: FBNV.

"Nhiều lúc tôi cũng đã suy nghĩ về điều này. Nhưng thay vì than thân trách phận, tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình đừng nản chí và từ bỏ thì rồi khi thời điểm thích hợp mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Còn việc bị 'gắn tên' với ai hay trong tình huống như thế nào với tôi cũng không quan trọng. Ưu tiên của tôi là tập trung vào bản thân, làm tốt công việc của mình và sống đúng với lý tưởng đạo đức và làm nghề nghiêm túc để cống hiến các sản phẩm thật hay tới khán giả", cô chia sẻ.

Liz Kim Cương cho biết cô không ngại việc hợp tác với bất kỳ ai dù là người cũ, nếu trường hợp dự án phù hợp và cả hai đều mong muốn đồng hành.

Liz Kim Cương ra mắt trong nhóm nhạc Lime do công ty Hàn Quốc đào tạo. Năm 2020, nữ ca sĩ gia nhập công ty quản lý của Trịnh Thăng Bình. Hai người cũng hợp tác trong nhiều sản phẩm, chẳng hạn Em cần một người quan tâm, Khác biệt to lớn... Họ từng thừa nhận chuyện hẹn hò nhưng đã chia tay vì không phù hợp về tính cách.

Đến cuối năm 2023, công ty BPRO Entertainment của Trịnh Thăng Bình thông báo chấm dứt hợp đồng với Liz Kim Cương. BPRO Entertainment cho biết trước đó, Liz Kim Cương muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Năm 2024, Liz Kim Cương chính thức trở lại bằng MV Cinderella đi bar. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu nhưng lượt xem không cao. Thời điểm đó, cô cho biết: "Nhiều năm hoạt động dưới sự quản lý của công ty, tôi không thể làm những điều mình thích. Tôi phải làm theo điều giám đốc thích cùng định hướng công ty. Tôi luôn luôn theo ý của người khác và làm hài lòng họ. Phải đến tận bây giờ, tôi thực sự đứng trên đôi chân và tìm ra điều mình thích".

Vài năm qua, nữ ca sĩ tập trung hoàn thiện các kỹ năng như sáng tác, rap, thanh nhạc, vũ đạo. Cô từng được cho là tham gia Em xinh "say hi" mùa đầu tiên nhưng sau đó không có tên trong danh sách cuối cùng.