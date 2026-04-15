Kỳ Duyên, Thiên Ân ngày càng gắn bó

Cặp sao đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí, gắn bó trong cuộc sống, công việc. Kỳ Duyên thường xuyên bày tỏ tình cảm với Thiên Ân.

Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chăm chia sẻ những khoảnh khắc bên Thiên Ân trong các sự kiện giải trí, cuộc sống đời thường. Xuất hiện trên thảm đỏ công chiếu phim hoặc sự kiện thời trang, cả hai diện trang phục đồng điệu. Cặp sao không ngại nắm tay, thể hiện những cử chỉ tình tứ trước ống kính.

Kỳ Duyên thường xuyên gửi đến Thiên Ân những lời có cánh. Hoa hậu gọi Thiên Ân bằng tên thân thiết là "Bơ" và khen ngợi cô.

"Dắt em Bơ đi coi phim, phim này sợ lắm không đi coi một mình được đâu", Kỳ Duyên chia sẻ dưới loạt ảnh tại sự kiện mới đây cùng Thiên Ân.

Trong dịp sinh nhật tuổi 26 của Thiên Ân, Kỳ Duyên liên tục bày tỏ tình cảm, khen Thiên Ân xinh nhất. Nữ chính Hẹn em ngày nhật thực xúc động khi được Kỳ Duyên và đồng nghiệp bí mật tổ chức sinh nhật.

Cả hai được cho là đang sống chung nhà. Họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau hoặc tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào trong những buổi đi ăn, mua sắm.

Kỳ Duyên cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực, bảo vệ Thiên Ân khi cô vướng phải ồn ào không đáng có.

Tin đồn Kỳ Duyên và Thiên Ân hẹn hò xuất hiện từ cuối 2024 khi cả 2 thường xuyên tương tác, gặp gỡ nhau. Nhiều chi tiết như dùng đồ đôi, cùng xuất hiện tại một số sự kiện hay việc Kỳ Duyên chỉ theo dõi rất ít tài khoản trên Threads, trong đó có Thiên Ân cũng khiến khán giả không khỏi bàn tán.

Trong những ngày đầu năm 2026, Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh đón năm mới bên Thiên Ân. Những hình ảnh này càng khiến cư dân mạng tin vào mối quan hệ gắn bó của 2 người đẹp.

Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô bước vào lĩnh vực diễn xuất với vai phụ trong phim Công tử Bạc Liêu, tiếp đó đảm nhận vai chính đầu tiên là Thúy Vân trong Nụ hôn bạc tỷ, ra mắt dịp Tết 2025. Gần đây, cô góp mặt trong Hẹn em ngày nhật thực và có nhiều tiến bộ về diễn xuất.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó là Miss Universe Vietnam 2024.