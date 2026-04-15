Em gái Trấn Thành thay đổi

Uyển Ân được nhận xét ngày càng thay đổi theo hướng gợi cảm, cá tính hơn. Trước đây, cô gắn với hình tượng "nàng thơ".

Uyển Ân là người đẹp Việt tiếp theo gia nhập đường đua bikini mùa hè. Trong kỳ nghỉ dưỡng tại resort mới đây, nữ diễn viên khoe dáng với trang phục áo tắm hai mảnh. Uyển Ân trang điểm nhẹ, không kết hợp phụ kiện cầu kỳ.

Thiết kế màu xanh giúp Uyển Ân tôn làn da trắng, hình thể cân đối, cùng vòng eo săn chắc. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp khen ngợi sắc vóc của em gái Trấn Thành. Bên cạnh đó, nhiều người hỏi bí quyết giảm cân, giữ dáng và chăm sóc da của Uyển Ân.

Uyển Ân ngày càng gợi cảm. Ảnh: IGNV.

Thời gian gần đây, Uyển Ân được cho là thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm, cá tính hơn. Cô chăm diện những thiết kế với phần cắt xẻ hoặc ôm sát. Tủ đồ của nữ diễn viên khá đa dạng, có thể mix-match nhiều phong cách, thường xuyên thay đổi.

Trước đó, cô gắn với hình tượng "nàng thơ". Em gái Trấn Thành thường lăng xê những thiết kế thanh lịch, kín đáo.

Trong một bài phỏng vấn, người đẹp nói cô luôn cố gắng chăm chút ngoại hình vì biết đó là điều quan trọng đối với một diễn viên. Hàng ngày, Uyển Ân dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống. Theo tiết lộ, có thời điểm cô giảm khoảng 10 kg.

Những năm gần đây, Uyển Ân cũng tham gia nhiều dự án phim ảnh. Cô góp mặt trong Nhà bà nữ, Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và mới đây là Nhà mình đi thôi.

Uyển Ân sinh năm 1999, đóng phim từ 18 tuổi thông qua ​​web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng ít được chú ý.

Theo Uyển Ân, khi có cơ hội tham gia một dự án điện ảnh mới, cô đều tham vấn ý kiến của anh trai. Trấn Thành cũng hỗ trợ, góp ý cho cô về cách diễn xuất, phân tích nhân vật.