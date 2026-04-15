Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Em gái Trấn Thành thay đổi

  • Thứ tư, 15/4/2026 22:58 (GMT+7)
Uyển Ân được nhận xét ngày càng thay đổi theo hướng gợi cảm, cá tính hơn. Trước đây, cô gắn với hình tượng "nàng thơ".

Uyển Ân là người đẹp Việt tiếp theo gia nhập đường đua bikini mùa hè. Trong kỳ nghỉ dưỡng tại resort mới đây, nữ diễn viên khoe dáng với trang phục áo tắm hai mảnh. Uyển Ân trang điểm nhẹ, không kết hợp phụ kiện cầu kỳ.

Thiết kế màu xanh giúp Uyển Ân tôn làn da trắng, hình thể cân đối, cùng vòng eo săn chắc. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp khen ngợi sắc vóc của em gái Trấn Thành. Bên cạnh đó, nhiều người hỏi bí quyết giảm cân, giữ dáng và chăm sóc da của Uyển Ân.

uyen an anh 1uyen an anh 2

Uyển Ân ngày càng gợi cảm. Ảnh: IGNV.

Thời gian gần đây, Uyển Ân được cho là thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm, cá tính hơn. Cô chăm diện những thiết kế với phần cắt xẻ hoặc ôm sát. Tủ đồ của nữ diễn viên khá đa dạng, có thể mix-match nhiều phong cách, thường xuyên thay đổi.

Trước đó, cô gắn với hình tượng "nàng thơ". Em gái Trấn Thành thường lăng xê những thiết kế thanh lịch, kín đáo.

Trong một bài phỏng vấn, người đẹp nói cô luôn cố gắng chăm chút ngoại hình vì biết đó là điều quan trọng đối với một diễn viên. Hàng ngày, Uyển Ân dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống. Theo tiết lộ, có thời điểm cô giảm khoảng 10 kg.

Những năm gần đây, Uyển Ân cũng tham gia nhiều dự án phim ảnh. Cô góp mặt trong Nhà bà nữ, Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và mới đây là Nhà mình đi thôi.

Uyển Ân sinh năm 1999, đóng phim từ 18 tuổi thông qua ​​web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Nữ diễn viên tham gia nhiều phim như Bố già, Làng xóm cha cha cha, Đôi mắt âm dương, Mẹ ác ma cha thiên sứ… nhưng ít được chú ý.

Theo Uyển Ân, khi có cơ hội tham gia một dự án điện ảnh mới, cô đều tham vấn ý kiến của anh trai. Trấn Thành cũng hỗ trợ, góp ý cho cô về cách diễn xuất, phân tích nhân vật.

Kỳ Duyên, Thiên Ân ngày càng gắn bó

Cặp sao đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí, gắn bó trong cuộc sống, công việc. Kỳ Duyên thường xuyên bày tỏ tình cảm với Thiên Ân.

2 giờ trước

An Nhi

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

My nhan Han ket hon o tuoi 40 hinh anh

Mỹ nhân Hàn kết hôn ở tuổi 40

8 giờ trước 15:39 15/4/2026

0

Nữ diễn viên Moon Chae Won viết thư tay, thông báo tin vui đến người hâm mộ. Cô sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 6.

Liz Kim Cuong len tieng hinh anh

Liz Kim Cương lên tiếng

6 giờ trước 17:51 15/4/2026

0

Nữ ca sĩ cho biết không quan tâm đến việc bị "gắn tên" với người cũ. Cô giữ mối quan hệ đồng nghiệp và sẵn sàng hợp tác chung.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý