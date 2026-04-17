Ai đứng sau 25.000 lượt phẫn nộ nhắm vào Hương Tràm

Chủ nhân “Phao cứu sinh” đang bị nhấn chìm bởi hàng vạn lượt phẫn nộ chỉ sau khoảnh khắc nhận cúp vàng chiến thắng ở giải Cống hiến.

Niềm vui của Hương Tràm không trọn vẹn sau đêm trao giải Cống hiến 2026. Khoảnh khắc cô cầm cúp vàng hạng mục Album của năm với dự án Phao cứu sinh, đăng tải trên trang cá nhân, nhận một cuộc tấn công chưa từng thấy.

Chỉ trong ít giờ ngắn ngủi, bài đăng đầu tiên hứng 19.000 lượt phẫn nộ cùng nhiều bình luận tiêu cực. Tiếp đó, trong loạt ảnh mà nữ ca sĩ chia sẻ vào tối 16/4, tình cảnh tương tự tiếp tục xảy đến. Lượt phẫn nộ áp đảo với gần 6.000, trong khi lượng “thả tim” và “thích” chỉ dao động khoảng 14.000.

Điều gì đang xảy đến với Hương Tràm?

Hàng chục nghìn lượt phẫn nộ đến từ đâu

Việc tranh luận về kết quả sau một lễ trao giải âm nhạc hoặc phim ảnh là thực tế luôn hiện hữu tại thị trường giải trí nội địa nhiều năm qua. Cúp vàng chỉ trao cho một nghệ sĩ duy nhất tại hạng mục, trong khi đề cử dao động từ 4-5 đồng nghiệp khác chung bảng đấu. Luôn có người ra về trong tiếc nuối vì sản phẩm của họ không được vinh danh ở phút chót. Song thông thường, những bàn luận, tranh cãi chỉ dừng lại chỉ trong một thời gian ngắn. Việc một ca sĩ nhận “cảm xúc” phẫn nộ lên tới 25.000 lượt trên mạng xã hội, sau khi lễ trao giải Cống hiến 2026 khép lại như Hương Tràm được cho là chưa từng xảy đến.

Hương Tràm vượt mặt Phùng Khánh Linh, DTAP để giành cúp vàng ở Cống hiến 2026.

Trong bộ ngũ ở hạng mục album của năm, bên cạnh Phao cứu sinh còn có Made In Vietnam, Giữa một vạn người, Cuốn phim và Hẹn ước. Đáng chú ý, Made In Vietnam, Giữa một vạn người từng có cuộc song đấu tại hạng mục Album của năm ở Làn sóng xanh 2025. Kết quả, sản phẩm đến từ DTAP nhận chiến thắng cuối cùng. Song thời điểm đó, việc Made In Vietnam được vinh danh không nhận quá nhiều tranh cãi. Sản phẩm được ê-kíp đầu tư chỉn chu từ bối cảnh, concept, quy tụ những ca sĩ đình đám của showbiz Việt ở nhiều thế hệ.

Đến giải Cống hiến 2026, cuộc đụng độ giữa hai album nói trên tiếp tục xảy ra. Không ít giới chuyên môn lẫn khán giả mộ điệu âm nhạc dự đoán một trong hai sản phẩm nói trên sẽ được vinh danh, khi Cuốn phim, Hẹn ước và Phao cứu sinh chưa thực sự nổi bật trên thị trường hoặc có độ lan tỏa lớn. Lợi thế của Phao cứu sinh là giành vị trí đầu bảng trong cuộc đua bình chọn trên hệ thống của giải Cống hiến.

Cuối cùng, kết quả bất ngờ đã xảy đến, Phao cứu sinh và Hương Tràm nhận cúp vàng chiến thắng. DTAP với Made In Vietnam và Phùng Khánh Linh - chủ nhân album Giữa một vạn người trắng tay ra về.

Sau đêm trao giải của Cống hiến 2026, Hương Tràm bị tấn công dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng, bình luận tiêu cực nhắm vào Hương Tràm với nội dung chê bai sản phẩm, nghi vấn mua bình chọn...

Đáng nói, hai bài đăng gần nhất của Hương Tràm hứng lượt phẫn nộ cao chưa từng thấy. Khoảng 25.000 lượt phẫn nộ và bình luận tiêu cực phủ ngập trang cá nhân của cô. Đáng nói, số lượng "nick ảo", có dấu hiệu được tạo ra một cách tự động, đồng loạt thả "phẫn nộ" trong hai bài đăng kể trên.

Quan sát sự việc, ông Mai Thanh Phú, người quản lý hàng trăm trang Facebook lớn, chia sẻ với Tri Thức - Znews, việc Hương Tràm nhận lượt phẫn nộ lớn cùng loạt bình luận tiêu cực, nội dung giống nhau đều xuất phát từ cuộc công kích có chủ đích và "seeding bẩn". Theo ông Phú, rất khó để xác định đối tượng cụ thể đã gây ra cuộc tấn công trên trang cá nhân nữ ca sĩ, song dự đoán có thể là anti-fan của Hương Tràm hoặc những người yêu thích, ủng hộ các ca sĩ khác ở chung bảng đấu tại Cống hiến 2026.

Cách thức của những người này là chi tiền để đặt qua dịch vụ seeding và "bơm phẫn nộ" dưới những bài đăng công khai của Hương Tràm.

"Mục đích của nhóm người này là nhằm thỏa mãn cảm xúc, sự bức xúc của họ hoặc bênh vực thần tượng và tấn công nghệ sĩ không thích trên mạng xã hội. Số tiền bỏ ra để bơm lượt phẫn nộ dưới những bài đăng công khai này rất nhỏ. Ví dụ, với khoảng 25.000 lượt phẫn nộ, chi phí chỉ dao động từ 1-2 triệu đồng", ông Mai Thanh Phú cho biết.

Trước bão tranh cãi, Hương Tràm tỏ ra khá bình tĩnh. Cô cho rằng mỗi sản phẩm được đề cử đều có ý nghĩa và góp phần vào bức tranh âm nhạc chung.

"Mọi đóng góp đều đáng trân trọng. Lần này, bất kỳ ai được xướng tên đều xứng đáng. Với cá nhân tôi, tôi không cho rằng chiến thắng này chỉ đến từ may mắn dù yếu tố này có thể có tồn tại. Đây là kết quả của sự nỗ lực cả ê-kíp", cô nói.

Hương Tràm trước 'bão tranh cãi'

Hương Tràm được khán giả biết đến nhiều kể từ game show The Voice mùa 1. Khi đó, giọng ca gốc Nghệ An là thí sinh hot nhất chương trình. Dưới sự dìu dắt của Thu Minh, Hương Tràm tiến thẳng một mạch đến chung kết và đoạt ngôi vị quán quân. Khi ấy, Hương Tràm mới 17 tuổi nhưng sở hữu giọng hát nội lực và kỹ thuật bậc nhất trong các thí sinh tham dự The Voice vào năm 2012.

Nữ ca sĩ bước ra thị trường nhạc Việt, từng mất hút trong quãng thời gian ngắn. Cô vướng nghi vấn “dao kéo” trước khi trở lại và tỏa sáng ở dòng nhạc pop ballad. Hương Tràm bước lên đỉnh cao thị trường nhạc Việt kể từ bản hit Em gái mưa, kết hợp với nhạc sĩ Mr. Siro. Cô tiếp nối thành công với Duyên mình lỡ và tiến vào hàng ngũ của những ngôi sao âm nhạc hạng A trên thị trường.

Hương Tràm nỗ lực trở lại sau nhiều năm du học ở Mỹ.

Đúng lúc đó, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động tại Việt Nam để sang Mỹ du học. Từ xứ sở cờ hoa, nữ ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật bằng nghệ danh mới là Charmy Phạm. Thế nhưng, các sản phẩm âm nhạc của Hương Tràm trong giai đoạn tạm rời Việt Nam không được khán giả chú ý. Từ vị thế hạng A, Hương Tràm mờ nhạt dần vì chuỗi ca khúc mới của cô không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như Em gái mưa. Và thị trường trong nước cũng xuất hiện nhiều gương mặt mới đứng lên thống trị đường đua.

Sau 5 năm ở Mỹ, Hương Tràm về nước. Cô bắt đầu đi diễn trở lại và phát hành một số sản phẩm mới nhưng vị thế không còn như xưa. Gần đây, cựu thí sinh The Voice phát hành album Phao cứu sinh. Hương Tràm bắt tay cùng những nghệ sĩ trẻ mới nổi của thị trường như Tuimi, Phúc Du và rapper Limitlsxx nhằm làm mới phong cách âm nhạc để tiếp cận thêm tệp khán giả trẻ tuổi.

Album Phao cứu sinh không bùng nổ như kỳ vọng. Ca khúc chủ đề, Phao cứu sinh, được Hương Tràm đầu tư làm MV và thu về 3,3 triệu lượt xem/lượt nghe. So với loạt sản phẩm từ trước của Hương Tràm ở giai đoạn sang Mỹ, album Phao cứu sinh thu hút lượng người nghe tốt hơn. Thế nhưng, những con số đó vẫn khiêm tốn khi đặt cạnh các album thành công khác trên thị trường. Và so sánh với sự bùng nổ năm nào của Em gái mưa, những sản phẩm sau này của Hương Tràm vẫn cách một quãng rất xa.

Nữ ca sĩ vẫn trung thành với màu nhạc pop ballad. Tuy nhiên, các khán giả sau khi nghe qua Phao cứu sinh và loạt ca khúc mới đánh giá Hương Tràm cần được hậu thuẫn từ một ê-kíp tươi trẻ, đang “mát tay” trên thị trường để sáng tác và sản xuất ra chất liệu âm nhạc thời thượng hơn. 9 năm trước, một ca sĩ sở hữu giọng hát tốt vượt trội như Hương Tràm sẽ chiếm ưu thế rất lớn để vươn đến vị trí của một ca sĩ hàng đầu trên thị trường.

Nhưng thời thế hiện tại ở nhạc Việt đã khác xưa. Một ca sĩ có thế mạnh nghiêng hẳn về giọng hát như Hương Tràm là chưa đủ. Khán giả đòi hỏi chủ nhân bản hit Em gái mưa đầu tư hơn nữa về concept khi làm MV. Và trên hết, sự mờ nhạt của album Phao cứu sinh một phần đến từ góc độ truyền thông chưa đủ mạnh, chưa bám theo xu hướng mạng xã hội như các đồng nghiệp trẻ tuổi để nhanh chóng đưa sản phẩm tiếp cận khán giả.

Nhiều khán giả tiếc cho Hương Tràm vì nữ ca sĩ rẽ ngang khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Để rồi, Hương Tràm bắt đầu lại hành trình chinh phục khán giả và đưa sản phẩm của mình được chú ý nhiều hơn.

Song thị trường nhạc Việt hiện tại đã khác 10 năm trước. Sự thay đổi của thời cuộc, thị hiếu khán giả và công nghệ làm nhạc khiến Hương Tràm khó khăn để khôi phục lại vị thế khi xưa.