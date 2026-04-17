Chủ tịch Miss Universe Vietnam từ bỏ bản quyền

Ông Valentin Trần, chủ tịch Miss Universe Vietnam thông báo chính thức về việc từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam.

Tối 16/4, ông Valentin Trần, chủ tịch Miss Universe Vietnam cho biết sau quá trình thảo luận với tổ chức Miss Universe (MUO), ông đã quyết định từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam.

Theo Valentin Trần, sau kết quả chung cuộc của mùa giải Miss Universe 2025, ông cảm thấy thất vọng về cách MUO xử lý các vấn đề xoay quanh kết quả bình chọn "Beyond The Crown". Mặc dù ông đã nhiều lần nỗ lực đối thoại và yêu cầu làm rõ, phía MUO không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Chủ tịch Miss Universe Vietnam nhận thấy thiếu sự minh bạch trong cả quy trình lẫn cách phản hồi.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam thông báo từ bỏ bản quyền. Ảnh: FBNV.

"Trước những tranh cãi bao trùm mùa giải mới nhất và những lo ngại ngày càng tăng về tính công bằng, chúng tôi từng hy vọng sẽ thấy được những giải trình xác đáng hoặc sự cải thiện. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra khi ngày càng có thêm nhiều sự bất ổn xuất hiện. Chúng tôi mong chờ sẽ nhận được những cập nhật chính thức về kỳ Miss Universe lần thứ 75 trong thời gian tới", ông chia sẻ.

Valentin Trần vẫn khẳng định luôn trân trọng thương hiệu Miss Universe và gửi lời chúc đến đơn vị kế nhiệm. Ông cho biết Miss Universe Vietnam sẽ luôn giữ vị trí đặc biệt và mong muốn tiếp tục đồng hành theo một cách khác trong tương lai.

Cuối bài đăng, chủ tịch Miss Universe Vietnam nhắc đến Hương Ly và gửi lời cảm ơn tới cô. Theo ông, Hương Ly là người đã sát cánh ngay từ những ngày đầu, luôn ủng hộ trong mọi quyết định.

Ở Miss Universe 2025, Hương Giang đi thi nhưng không lọt top 30. Trong khi đó, top 5 được gọi tên trong đêm chung kết là đại diện Thái Lan, Philippines, Venezuela, Mexico và Bờ Biển Ngà. Kết quả, người đẹp Mexico đăng quang.

Sau đó, Valentin Trần gửi văn bản tới Tổ chức Miss Universe (MUO) yêu cầu làm rõ kết quả của Hương Giang trong hạng mục Beyond The Crown tại Miss Universe 2025.

Theo nội dung trong văn bản, ông Valentin Trần cho biết sau khi công bố kết quả chính thức của hạng mục Beyond the Crown, Miss Universe Vietnam rất bất ngờ khi thấy Hương Giang không nằm trong top 3.

Trước đó, năm 2024, Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam và dự thi quốc tế, lọt top 30.