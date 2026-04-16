Việt Trinh bị trầm cảm

Nữ diễn viên cho biết cô bị trầm cảm và trải qua nhiều năm điều trị. Cô từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng, không ngủ được.

Trên trang cá nhân, Việt Trinh kể về hành trình điều trị trầm cảm. Diễn viên cho biết nhiều năm trước, cô xuất hiện những triệu chứng như lo lắng, mất ngủ và thường xuyên phải đi khám bệnh.

“Lúc đó, tôi lo lắng quá, ăn uống không được, sụt cân còn 48 kg, người khô queo. Tôi luôn nghĩ đến bệnh tật và sống trong nỗi lo, đến mức không ngừng suy nghĩ được. Có một tuần, tôi đến khám 3 lần tại bệnh viện. Trong một lần thăm khám, bác sĩ bảo tôi có dấu hiệu trầm cảm. Lúc đó, tôi giận lắm, không hiểu tại sao bác sĩ nói lại mình bị vậy”, cô nhớ lại.

Sau một thời gian, Việt Trinh nhận ra những triệu chứng của bản thân ngày càng nặng. Cô phải khám tâm thần, uống thuốc chữa trầm cảm trong thời gian dài.

Việt Trinh đi du lịch, thay đổi lối sống sau nhiều năm điều trị trầm cảm. Ảnh: FBNV.

Theo Việt Trinh, lý do cô bị trầm cảm đến từ nhiều nguyên nhân. Một trong số đó xuất phát từ tính chất công việc của một diễn viên, đòi hỏi thay đổi cảm xúc liên tục. Ngoài ra, thời điểm mang thai, sinh con, cô cũng bị căng thẳng, lo lắng quá mức.

Những năm qua, nữ diễn viên thay đổi chế độ sống: tập thể dục, ngủ sớm, ăn uống điều độ và gần gũi với thiên nhiên. Cô cũng học cách sống vui vẻ, thoải mái, tích cực.

Đến nay, Việt Trinh trải qua 3 năm điều trị trầm cảm. Có thời điểm, cô tưởng đã hết bệnh, ngưng thuốc nhưng lại tái phát.

"Quan trọng là phải chấp nhận bản thân bị trầm cảm và đối diện với sự thật. Khi đó, tôi mới hiểu, chữa trị căn bệnh này", cô nói.

Việt Trinh là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Cô gây ấn tượng với khán giả qua phim Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô, Sao em vội lấy chồng... Khi phim mì ăn liền thoái trào, bản thân gặp biến cố trong chuyện tình yêu, Việt Trinh đã ở ẩn suốt thời gian dài. Sau này, cô trở lại với vai trò đạo diễn, sản xuất phim truyền hình cùng biên kịch Châu Thổ trong một số phim như Trở về, Trót yêu.

Năm 2022, cô thông báo giải nghệ. "Đã đến lúc tôi phải nghỉ ngơi vì đã đóng phim nhiều năm rồi. Con trai tôi đã 13 tuổi, ở thời điểm tiền dậy thì, cần có mẹ ở bên cạnh. Tuổi này tâm sinh lý của con thay đổi nhiều. Vì thế, tôi không thể đi quay phim ngày đêm như ngày xưa được", cô cho biết.