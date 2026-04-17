Lý do Việt Trinh bị trầm cảm

Việt Trinh trải qua nhiều năm điều trị trầm cảm. Theo diễn viên, có nhiều nguyên nhân khiến cô mắc phải căn bệnh nói trên.

Những ngày qua, Việt Trinh chia sẻ clip, kể về hành trình cô điều trị trầm cảm. Nữ diễn viên cho biết khi đăng tải những câu chuyện này trên trang cá nhân, cô nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên và xin lời khuyên từ các khán giả. Họ cũng từng gặp phải triệu chứng tương tự như Việt Trinh.

Trong clip gần nhất, Việt Trinh nói về lý do lớn nhất khiến cô "gục ngã" trước căn bệnh trầm cảm. Theo nữ diễn viên, vài năm trước, con trai cô là Thiện Nhân phát hiện nốt ruồi lớn ở lưng, to hơn 7 mm và có nhiều màu. Bác sĩ quen khuyên Việt Trinh nên đưa Thiện Nhân đi chụp hình, xét nghiệm và thăm khám kỹ lưỡng vì "nghi ung thư da".

Suốt một tuần lễ sau đó, tính từ thời điểm cô đưa Thiện Nhân đi sinh thiết nốt ruồi đến khi đợi kết quả, Việt Trinh thường xuyên lo lắng, không ngủ được, dễ khóc, nghĩ đến tình huống xấu.

"Tôi luôn sợ con mình bị gì. Nếu Nhân có mệnh hệ nào, tôi không sống nổi. Thời điểm đó, tôi đưa Nhân đi khám bệnh thường xuyên ở bệnh viện. Cứ hở ra là tôi đưa con đi khám. Riết rồi, Nhân sợ hãi. Lúc đó, trầm cảm đã ập đến với tôi nhưng không phát hiện kịp thời", nữ diễn viên nói.

May mắn, kết quả sinh thiết của Thiện Nhân bình thường. Nhưng sau sự việc đó, căn bệnh trầm cảm của Việt Trinh trở nên nặng hơn. Cô trải qua nhiều năm uống thuốc và thay đổi lối sống, suy nghĩ tích cực nhằm từng bước điều trị bệnh.

Việt Trinh hiện sống cùng con trai Thiện Nhân. Trong một lần phỏng vấn, nữ diễn viên nói cô không nghĩ đến chuyện yêu đương. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh rèn luyện sức khỏe, giữ dáng ở tuổi ngoài 50 và thường xuyên về thăm khu vườn rộng khoảng 3.000 m2.

Việt Trinh từng cho biết cô đã đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào năm 2019. Thời điểm đó, cô chia sẻ: "Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi, xin cảm ơn cuộc đời. Con xin sám hối trước đại chúng, xin sám hối và xin lỗi những người mà con đã làm cho họ buồn. Con chỉ mong một điều duy nhất là có được cuộc sống tĩnh lặng cho đến hết cuộc đời".

Việt Trinh là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990, gây ấn tượng với khán giả qua phim Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô, Sao em vội lấy chồng...