Hồ Ngọc Hà nói về việc Subeo có bạn gái

Nữ ca sĩ cho biết cô ủng hộ việc con trai có bạn gái. Hồ Ngọc Hà mong công chúng không áp đặt hoặc bình luận tiêu cực.

Trên một clip mới nhất, Hồ Ngọc Hà chia sẻ về việc Subeo có bạn gái. Nữ ca sĩ cho biết cô và Kim Lý đều "ủng hộ con như người đàn ông trưởng thành thực sự, không có vấn đề gì hết". Cả hai cùng đi ăn uống, trò chuyện với Subeo và bạn gái của con. Hồ Ngọc Hà cảm thấy vui và hạnh phúc khi vẫn gần gũi, có thể nói chuyện với con và kết nối chặt chẽ các thành viên trong gia đình.

"Trong tương lai, chúng ta không biết trước được mọi thứ sẽ thế nào. Các con sẽ gìn giữ mối quan hệ ra sao. Không ai dám nói trước được điều gì. Bản thân Hà cũng vậy. Nên thôi, bây giờ, chúng ta cứ vui. Ngày nào còn cảm thấy thoải mái, trọn vẹn, quan tâm đến con là điều rất hạnh phúc rồi", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Hồ Ngọc Hà bên Kim Lý và con trai Subeo.

Cô gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của mọi người dành cho chuyện tình cảm của con trai. Song cô mong công chúng không áp đặt hoặc bình luận tiêu cực, vì Subeo và bạn gái đều trẻ tuổi và chưa biết chắt lọc những ý kiến tiêu cực trên mạng.

Trước đó, Subeo - con trai của Hồ Ngọc Hà - gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Chàng trai 16 tuổi nắm tay và thể hiện sự quan tâm tới bạn gái.

Subeo diện trang phục đơn giản, nổi bật với vẻ ngoài điển trai, cao lớn. Con trai của Hồ Ngọc Hà cùng bạn gái được khen đẹp đôi.

Subeo (tên thật: Nguyễn Quốc Hưng) là con trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sinh năm 2010, cậu hiện theo học tại một trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh ở TP.HCM. Sau khi chia tay, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con.

Hồi tháng 8/2025, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường tiết lộ con trai cả Subeo đã tới công ty thực tập trong 2 tuần. Với mục đích tìm hiểu môi trường và trau dồi kinh nghiệm, Subeo được thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Subeo bắt đầu được cha hướng dẫn và chỉ dạy công việc kinh doanh.