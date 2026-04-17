MisThy vấp tranh cãi

Phát ngôn gần đây của MisThy trong một buổi cinetour dự án "Song hỷ lâm nguy" đang gây bàn tán.

Song hỷ lâm nguy là phim điện ảnh mới nhất của MisThy trong vai trò diễn viên. Song dự án nhận phản ứng tiêu cực về chất lượng và diễn xuất của MisThy vướng ý kiến trái chiều. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, phim mới thu về 14 tỷ đồng . Những ngày gần đây, dự án bán vé ảm đạm.

Trong một buổi cinetour cùng đạo diễn, ê-kíp gần đây, MisThy có chia sẻ gây chú ý. Cụ thể, cô nói: "Bất ngờ quá. Phim bị chửi như vậy mà vẫn có người xem. Giỡn thôi". Chia sẻ của MisThy khiến dàn diễn viên đứng cạnh bất ngờ.

Cô tiếp tục: "Phim flop quá rồi. Bộ phim của chúng tôi bị đánh giá trên mạng dữ dội lắm. Mọi người nói phim cùi bắp, khó hiểu, đi coi là phải quăng não ở nhà. Ở đây, ai còn câu hỏi gì chưa hiểu về bộ phim, chúng tôi sẽ tranh thủ giải thích luôn". Sau khi không thấy ai tương tác, MisThy nói: "Vậy ở đây là người ngoài hành tinh hết rồi".

Ngoài ra, cô còn cho rằng "bộ phim đang lâm nguy và khán giả cũng vậy".

Những phát ngôn của MisThy gây tranh luận. Một số dân mạng cho rằng cô quăng miếng hài "kém duyên, nhạt nhẽo", có thể gây ảnh hưởng đến bộ phim. Những ý kiến khác tỏ ra khó hiểu với chia sẻ của MisThy.

Song hỷ lâm nguy thuộc thể loại gia đình, tâm lý. Dự án do Vũ Hà đạo diễn quy tụ dàn diễn viên gồm Dustin Nguyễn, MisThy, Jun Vũ, Đinh Y Nhung... Chuyện phim mở ra khi hai lễ cưới đối diện nhau phát hiện ra danh sách khách mời của đối phương cũng giống mình, mở ra một cuộc cạnh tranh, đấu đá giữa hai bên.

Dự án đến từ Vũ Hà có ý tưởng thú vị, hình ảnh đẹp mắt nhưng kịch bản yếu, vụng về. Các diễn viên thể hiện không đồng đều. Dustin Nguyễn là điểm sáng với diễn xuất tương đối ổn định, lại biết cách tung hứng ở mảng hài, trong khi MisThy, Jun Vũ lộ nhiều hạn chế.