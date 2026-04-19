Song Joong Ki và vợ Tây hiện tại

Truyền thông Hàn đưa tin nam diễn viên và Katy Louise Saunders sắp đứng chung sân khấu tại "Kinderszenen".

Theo Chosun, vợ chồng Song Joong Ki sẽ tham dự buổi hòa nhạc Kinderszenen lần thứ 7, do Gaon Soloists tổ chức vào ngày 18/4, tại Hội trường thính phòng IBK thuộc Trung tâm Nghệ thuật Seoul ở quận Seocho, Seoul.

Họ sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong buổi biểu diễn, chủ đề xoay quanh tác phẩm Kinderszenen của Robert Schumann. Nữ diễn viên nhạc kịch Kim So Hyun cũng nằm trong danh sách khách mời đặc biệt.

Song Joong Ki và vợ Tây tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên hai con. Ảnh: Newsis.

Theo ban tổ chức, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders sẽ cùng đứng trên sân khấu và góp mặt trong một phân đoạn của chương trình. Theo nguồn tin, vợ chồng nam diễn viên đã liên hệ trực tiếp thông qua một người quen để tham gia tiết mục này.

Thành lập năm 2021, Gaon Soloists là một nhóm nhạc thính phòng đa dạng gồm khoảng 25 nhạc sĩ, quy tụ cả người khuyết tật. Nhóm nhạc này trình diễn nhiều thể loại khác nhau, như nhạc kịch, nhạc truyền thống Hàn Quốc, pop và jazz. Đây là lần đầu tiên Song Joong Ki và Saunders xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu.

Song Joong Ki kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào năm 2023. Cùng năm đó, cô sinh con trai đầu lòng ở Rome. Đến tháng 11/2024, vợ chồng anh đón con gái thứ hai.

Trong bài phỏng vấn trên News1, tài tử Hàn khẳng định không có bất kỳ áp lực nào về việc luôn được công chúng quan tâm và chú ý cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, từ khi các con chào đời, Song Joong Ki cảm thấy gánh nặng bởi anh không muốn hình ảnh và thông tin của đứa trẻ bị công khai.

Thời gian qua, vợ chồng Song Joong Ki nhiều lần cùng nhau đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Nam diễn viên không ít lần dành những lời có cánh để khen ngợi người bạn đời. "Cô ấy là một người khôn ngoan và tuyệt vời đến mức đáng ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang trở thành người tốt hơn", Song Joong Ki bày tỏ.