Gia cảnh của Tô Hữu Bằng

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên chia sẻ về biến cố gia đình. Anh từng phải gánh vác tài chính từ năm 15 tuổi.

Ở tuổi ngoài 50, Tô Hữu Bằng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Anh không kết hôn và tập trung vào sự nghiệp.

Theo QQ, Tô Hữu Bằng chia sẻ khi nhóm Tiểu Hổ Đội (gồm các thành viên Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng) bắt đầu nổi đình đám cũng là lúc gia đình anh gặp biến cố tài chính lớn. Cha anh kinh doanh thua lỗ và thường xuyên vắng nhà, khiến toàn bộ gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai anh.

"Lúc đó tôi không có lựa chọn nào khác. Tiền cát-xê đi hát được dùng để trả nợ cho cha, nuôi em trai ăn học và lo cho mẹ. Tôi buộc phải trưởng thành chỉ sau một đêm", anh chia sẻ.

Tô Hữu Bằng và các thành viên của Tiểu Hổ Đội thời trẻ. Ảnh: Sohu.

Ngoài ra, nam diễn viên kể ngay từ nhỏ, anh đã là người tự lập và luôn cố gắng giải quyết tốt mọi việc. Vì thế, cha mẹ anh đều mặc định con trai cả không cần sự chăm sóc. Mọi sự tập trung trong gia đình đều hướng về người con trai thứ hai.

"Có những lúc kiệt sức trở về nhà sau chuyến lưu diễn, tôi chỉ muốn một cái ôm hoặc một câu hỏi 'Con có mệt không?'. Nhưng mẹ tôi thường chỉ hỏi về kế hoạch công việc tiếp theo hoặc những vấn đề của em trai. Sự mạnh mẽ của tôi vô tình trở thành lý do để mọi người bỏ quên cảm xúc của tôi", tài tử bày tỏ.

Những năm trở lại đây, Tô Hữu Bằng ít hoạt động nghệ thuật. Anh không đóng phim, dự sự kiện thương mại, chỉ góp mặt trong vài show giải trí. Thời gian còn lại anh tham gia khóa tu, lên núi tọa thiền.

Trên đài CTV (Đài Loan), Tô Hữu Bằng chia sẻ rằng ở độ tuổi hiện tại, anh không muốn lao vào công việc: "Trước tuổi 40, tôi dành 90% thời gian cho công việc. Cuộc sống bận rộn có được, có mất. Song, tôi nhận thấy không nên dành cả cuộc đời để làm việc".

Anh thành lập Quỹ Hy vọng Tô Hữu Bằng để xây dựng trường học cho trẻ em ở các vùng khó khăn. "Nếu có thể khiến người khác vui vẻ, tôi thấy hạnh phúc", Tô Hữu Bằng nói.

Theo ETToday, Tô Hữu Bằng sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu NDT ( 31 triệu USD ) từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện. Nam diễn viên vẫn độc thân ở tuổi 49. Năm 2021, Tô Hữu Bằng vướng tin kết hôn bí mật với quản lý Amy từ năm 2010, song anh phủ nhận.