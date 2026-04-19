Tiểu Vy có gì ở tuổi 26

Một lần nữa Tiểu Vy bị phản ứng vì phát ngôn và cách hành xử. Nguồn cơn xuất phát từ việc hoa hậu ấp úng khi được mời phát biểu trong một sự kiện của nhãn hàng mỹ phẩm. Cô lúng túng khi không nhớ tên sản phẩm của nhãn hàng này và phải "cầu cứu" Thiều Bảo Trâm bên cạnh. Ngoài ra, Tiểu Vy còn bị chê thiếu nghiêm túc khi cười đùa trong lúc chia sẻ.

Hoa hậu không lên tiếng trên trang cá nhân. Song sau đó, trong một clip quay chung với Quốc Trường, Tiểu Vy thừa nhận bị mất tập trung, "không khéo ăn nói". Nhưng cách giải thích tiếp đó về lỗi sai của Tiểu Vy tiếp tục khiến dân mạng chỉ trích. Một bộ phận khán giả cho rằng cô chống chế, không cách biết đón nhận góp ý để thay đổi.

Đây cũng không phải lần đầu Tiểu Vy vấp phản ứng vì cách hành xử. Sau vụ việc kể trên, dân mạng "đào" lại những chia sẻ của hoa hậu trong một số sự kiện hoặc buổi phỏng vấn với truyền thông, cô cũng ấp úng, diễn đạt kém, lòng vòng.

8 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam , Tiểu Vy có nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang và thu nhập. Dù vậy, phong thái, hành xử của cô được cho là không tiến bộ rõ rệt, trong khi hoạt động showbiz nhiều năm.

Những năm gần đây, hoa hậu đắt show sự kiện hoặc quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm. Bên cạnh đó, Tiểu Vy còn góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh. Trong đó, Bộ tứ báo thủ ( Trấn Thành ) là bước ngoặt khi Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính và doanh thu phim ghi nhận con số 332 tỷ đồng .

Cô theo đuổi gu thời trang sang trọng, gợi cảm. Tiểu Vy có lợi thế về sắc vóc, khi sở hữu khuôn mặt đẹp, thanh tú và hình thể gợi cảm. Cô sinh năm 2000, quê Đà Nẵng, cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-90 cm. Hiện tại, Tiểu Vy vẫn độc thân. Trước đây, cô từng vướng tin đồn hẹn hò bạn diễn Quốc Anh nhưng phủ nhận.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.