Ngày cuối đời của mỹ nhân Pháp chết đuối trong hồ bơi

Truyền thông Pháp đồng loạt đưa tin về sự ra đi của minh tinh Nadia Farès. Bà được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, nổi trên mặt nước tại một hồ bơi ở Paris vào ngày 11/4. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, nữ diễn viên không qua khỏi và đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 57. Sự ra đi của minh tinh khiến người thân, đồng nghiệp bàng hoàng, thương tiếc.
Cylia, con gái của nữ diễn viên đau đớn trước cái chết đột ngột của mẹ. "Đây là nỗi đau mà con sẽ không bao giờ vượt qua được. Mỗi ngày, con thức dậy và cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng và mẹ vẫn còn ở bên các con. Con biết mẹ đã chiến đấu hết mình vì gia đình. Cảm ơn mẹ đã cho con sự sống. Cảm ơn mẹ vì mọi kỷ niệm. Cảm ơn mẹ vì những tiếng cười, cả những giọt nước mắt nữa", cô chia sẻ trên Instagram.
Vài tuần trước khi ra đi, Nadia Farès vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Bà chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng nhóm bạn thân. Nadia Farès còn gửi lời cảm ơn và chúc mừng sinh nhật tới bạn thân Christina. Cô viết: "Được già đi cùng một người bạn như cậu đúng là một món quà. Bởi điều đó có nghĩa là, vượt lên trên thời gian, những thử thách, những thăng trầm…, vẫn có một điều gì đó bền bỉ, chân thành, vững vàng. Vậy nên hôm nay, tôi chỉ muốn nói với cậu điều này: cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây, suốt bấy lâu nay. Chúc cậu một sinh nhật thật hạnh phúc".
Nadia Farès gặp nhiều vấn đề về sức khỏe những năm gần đây do di chứng sau ca trải qua phẫu thuật não vào năm 2007. Thời điểm đó, bà gọi tình trạng sức khỏe của mình là “một quả bom hẹn giờ cần được xử lý khẩn cấp”. Bà cũng cho biết mình đã trải qua ba ca phẫu thuật tim.
Farès kết hôn với nhà sản xuất Steve Chasman vào năm 2002. Sau đó, nữ diễn viên tạm ngừng đóng phim vào năm 2009 khi chuyển đến Mỹ cùng chồng. Tháng 9, bà dự kiến sẽ bắt đầu quay bộ phim điện ảnh đầu tay với vai trò đạo diễn và biên kịch. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất trên Gala, nữ diễn viên bày tỏ: "Nhờ làm việc chăm chỉ và kiên trì, tôi đã tìm được một đội ngũ tuyệt vời. Chúng tôi đang cùng nhau thực hiện một bộ phim hài, hành động với Studios TF1". Song kế hoạch của Farès dang dở khi bà ra đi đột ngột.
Nữ diễn viên viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1990, với một vai diễn nhỏ trong loạt phim truyền hình Navarro. Hai năm sau, Farès ra mắt khán giả với vai chính trong phim My Wife's Girlfriends . Các tác phẩm khác của cô bao gồm Tell Me Yes… (1995), The Crimson Rivers (2000), War (2007), Marseille (2016-2018), Luther (2021) và Toujours possible (2025), cùng nhiều phim khác. Minh tinh có hai con gái là Cylia và Shana Chasman.
