Vai diễn bị ghét nhất của Ngân Hòa

Bóng ma hạnh phúc với sự tham gia của Lương Thế Thành, Lê Phương, Ngân Hòa đang là bộ phim gây bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội những ngày qua. Ở các tập mới nhất, phim bắt đầu sa đà vào bi kịch khi Thanh Mai (Lê Phương) phát hiện Như Trang (Ngân Hòa) - con gái của người bạn thân quá cố - là "tiểu tam". Thanh Mai sụp đổ vì chồng ngoại tình, tìm mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ sụp đổ.

Trên trang cá nhân, Ngân Hòa chia sẻ một số cảnh hậu trường phim. Trái với sự đau khổ của Thanh Mai, Như Trang ngày càng tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt Hoàng Dũng (Lương Thế Thành). Cô gái này luôn theo đuổi quan điểm sống là chỉ cần thứ gì mình muốn sẽ lấy bằng được, không cần biết đúng sai. Cách hành xử và sự vô ơn của Như Trang khiến người xem bức xúc.

Trên mạng xã hội, nhiều dân mạng để lại bình luận chỉ trích Như Trang. Thậm chí, nhiều người xem còn vào trang cá nhân của nữ diễn viên Ngân Hòa để lại nhiều ý kiến trái chiều.

Diễn viên Ngân Hòa không lên tiếng trước những ý kiến trái chiều về vai diễn mới nhất của cô. Trên trang cá nhân, cô vẫn chăm chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường phim. Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận song cô không phản hồi. Bóng ma hạnh phúc là dự án mà Ngân Hòa quay trước khi điều trị bệnh.

Nhiều tháng qua, Ngân Hòa hạn chế hoạt động mạng xã hội để tập trung điều trị bệnh. Cuối tháng 10/2025, đại diện của nữ diễn viên cho biết người thân thay nhau túc trực, chăm sóc Ngân Hòa tại bệnh viện. Đầu tháng 6 cùng năm, Ngân Hòa cho biết cô phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn 3, thiếu máu và viêm gan khi thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vào tháng 5/2023. Sau đó, cô bị suy thận giai đoạn cuối.

Trước khi mắc bạo bệnh, Ngân Hòa (sinh năm 1996) hoạt động nghệ thuật tích cực. Cô đóng phim ngắn, sit com và dự án truyền hình. Diễn viên tham gia các dự án như Khi các thánh xa nhà, Ngốc ơi là ngốc, Để đó vợ lo, Giao lộ tình yêu, Hôm nay mình mất nhau...

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.