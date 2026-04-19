Hà Thúy Anh ly hôn

Nữ ca sĩ thông báo ly hôn nhạc sĩ Tuấn Mario sau 7 năm. Cả hai hiện giữ mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè.

Tối 19/4, ca sĩ Hà Thúy Anh thông báo cô và Tuấn Mario đã ly hôn. Cả hai đã đường ai nấy đi được một thời gian và ổn định cuộc sống.

"Quyết định này đã được cả hai đưa ra từ trước và hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng. Cả hai tôn trọng nhau và mong muốn thông báo này sẽ thay lời muốn nói tới sự quan tâm của bạn bè và mối quan hệ công việc khác. Mong mọi người thấu hiểu và tôn trọng sự riêng tư của cả hai", cô chia sẻ.

Sau đó, nhạc sĩ Tuấn Mario cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Chúng tôi quyết định dừng lại để mỗi người tìm cho mình hướng đi mới tích cực và tốt đẹp hơn. Dù không còn là vợ chồng, chúng tôi vẫn xem nhau như bạn bè và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần".

Dưới bình luận, nhạc sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhiều đồng nghiệp động viên hai nghệ sĩ. Họ mong Hà Thúy Anh và Tuấn Mario có chặng đường mới thuận lợi, hạnh phúc.

Hà Thúy Anh được biết đến từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012. Cô là thành viên thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2016, cô tham gia chương trình Gương mặt thân quen.

Tuấn Mario là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh là tác giả của Điều cuối cùng, Nhớ anh.

Hà Thúy Anh và Tuấn Mario kết hôn vào năm 2018 sau thời gian hẹn hò, gắn bó.