Quốc Trường gỡ clip bênh vực Tiểu Vy

Nam diễn viên nhận nhiều chỉ trích khi đăng tải clip bênh vực Tiểu Vy. Mới đây, Quốc Trường đã gỡ bỏ clip nói trên khỏi kênh cá nhân.

Những ngày qua, ồn ào liên quan đến phát ngôn và cách hành xử của Hoa hậu Tiểu Vy tại một sự kiện của nhãn hàng được bàn tán trên các nền tảng mạng. Đáng chú ý, Quốc Trường còn đăng tải clip gặp gỡ Tiểu Vy ngay sau khi ồn ào nổ ra. Trong clip này, nam diễn viên liên tục bênh vực Tiểu Vy.

"Không nhớ tên của sản phẩm cũng bình thường mà. Đến Quốc Trường nhiều khi cũng quên mà. Mọi người không được nói Tiểu Vy nữa, có gì hãy nói với Trường", nam diễn viên chia sẻ.

Quốc Trường bị phản ứng khi đăng clip bênh vực Tiểu Vy. Ảnh: FBNV.

Song dưới phần bình luận, nhiều dân mạng chỉ trích Quốc Trường bênh vực "mù quáng, không tìm hiểu kỹ về sự việc". "Anh có thể góp ý để Tiểu Vy cải thiện chứ bênh vực kiểu này là sai cách. Trước đó, thích Quốc Trường mà sau clip này thấy mất thiện cảm"; "Anh dùng và không nhớ tên sản phẩm của thương hiệu là bình thường. Nhưng ở đây, Tiểu Vy là dự sự kiện của thương hiệu và nhận cát-xê. Hai sự việc khác nhau mà"; "Tiểu Vy sai mà Quốc Trường bênh, vậy là cả hai cùng sai"... là những bình luận từ công chúng. Clip của Quốc Trường thu hút gần 1 triệu view và hàng trăm bình luận trái chiều.

Đến tối 19/4, Quốc Trường gỡ bỏ clip nói trên khỏi kênh cá nhân. Anh không giải thích về hành động này.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Đà Nẵng, cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-90 cm. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Những năm gần đây, hoa hậu đắt show sự kiện hoặc quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm. Bên cạnh đó, Tiểu Vy còn góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh. Trong đó, Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành) là bước ngoặt khi Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính và doanh thu phim ghi nhận con số 332 tỷ đồng .

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh khởi nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang lĩnh vực phim truyền hình. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của anh là vai Vũ trong bộ phim truyền hình đình đám Về nhà đi con (2019), giúp anh trở thành ngôi sao được săn đón trên màn ảnh nhỏ. Thời gian gần đây, nam diễn viên bắt đầu hoạt động nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh.

Quốc Trường và Tiểu Vy lần đầu hợp tác chung trong phim điện ảnh Ốc mượn hồn (Đinh Tuấn Vũ).