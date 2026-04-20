Mỹ nhân làm nên lịch sử sau 23 năm

Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 44 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Liêu Tử Dư và Lương Gia Huy.

Theo Sinchew, tối 19/4, lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất Hong Kong - Kim Tượng lần thứ 44 chính thức diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hong Kong. Tâm điểm của đêm trao giải thuộc về nữ diễn viên Liêu Tử Dư khi cô chính thức trở thành Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất).

Với vai diễn một bệnh nhân bại não trong bộ phim Love Is A Bitch (Tình yêu như tôi), Liêu Tử Dư đã thuyết phục hội đồng chuyên môn. Chiến thắng này không chỉ giúp cô sở hữu tượng vàng Kim Tượng đầu tiên trong sự nghiệp mà còn thiết lập nhiều kỷ lục. Liêu Tử Dư là nữ nghệ sĩ Malaysia thứ hai giành giải Ảnh hậu sau 23 năm (kể từ Lý Tâm Khiết vào năm 2003). Ngoài ra, cô cũng là diễn viên Malaysia đầu tiên trong lịch sử chinh phục cả hai danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng này.

Tại khoảnh khắc nhận giải, mỹ nhân gốc Malaysia không kìm được xúc động. Cô bật khóc chia sẻ: "Thời gian qua, tâm trí tôi rất hỗn loạn. Nhiều người nói tôi là ứng viên nặng ký. Nhưng thực ra, tôi là người rất sợ sự chú ý. Tôi vừa sợ hãi, vừa yêu diễn xuất. Dù mâu thuẫn, tôi vẫn muốn thử sức đến cùng".

Đáng chú ý, sau khi gửi lời cảm ơn xúc động đến cha mẹ, cô đã khiến cả khán phòng bật cười khi vội vàng bổ sung lời cảm ơn dành cho bạn trai - nam diễn viên Lư Trấn Nghiệp - nhờ sự nhắc nhở "khéo" từ các đồng nghiệp ngồi dưới sân khấu.

Lương Gia Huy giành tượng vàng lần thứ 5.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, tài tử Lương Gia Huy một lần nữa khẳng định đẳng cấp của một tượng đài điện ảnh. Với vai diễn trong bộ phim The Shadow's Edge (Bắt gió đuổi ảnh), ông đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để lần thứ 5 cầm trên tay tượng vàng Ảnh đế Kim Tượng.

Trên sân khấu Lương Gia Huy cho biết năm nay, ông vừa tròn 44 năm theo đuổi công việc diễn xuất, trùng với kỳ Kim Tượng lần thứ 44.

"Dù có đoạt giải hay không, được đề cử lần này đã là vinh dự cả đời của tôi", ông nói.

Bên cạnh lời tri ân dành cho đoàn phim và ê-kíp, Lương Gia Huy đã dành những lời tâm huyết nhất cho gia đình. Khi nhắc đến người vợ Giang Gia Niên, ông xúc động: "Người thân đã luôn chịu đựng tính cách của tôi, đặc biệt là bà xã. Vợ tôi đã bao dung suốt 44 năm qua". Ngay sau đó, nam diễn viên đã đặt một nụ hôn lên tượng vàng.

Thư Kỳ thắng giải Đạo diễn mới xuất sắc.

Tại lễ trao giải, bộ phim Phong lâm hỏa sơn càn quét các hạng mục. Tác phẩm chiến thắng các giải: Hiệu ứng hình ảnh, Chỉ đạo nghệ thuật, Thiết kế phục trang, Hiệu ứng âm thanh, Quay phim, Dựng phim, Nhạc phim gốc và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Thư Kỳ thắng giải Đạo diễn mới xuất sắc với bộ phim Girl (tựa Việt: Cô gái). Minh tinh chia sẻ: "Lý do tôi vượt qua các đạo diễn mới khác đến từ việc bản thân có 30 năm kinh nghiệm. Không phải các bạn không giỏi, mà là vì tôi quá già rồi".