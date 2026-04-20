Hủy lịch diễn của 'anh trai' Mason Nguyễn

Công ty quản lý Mason Nguyễn cho biết sẽ hủy hai lịch diễn của anh trong tháng 4. Bên cạnh đó, đơn vị này sẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ nghệ sĩ khi bị tấn công trên mạng.

Chiều 20/4, công ty quản lý của Mason Nguyễn thông báo về việc hủy hai lịch diễn vào ngày 21 và 24/4. Đơn vị gửi lời xin lỗi tới khán giả và đối tác.

Bên cạnh đó, phía nam nghệ sĩ khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp để xử lý những đối tượng có hành vi bôi nhọ, vu khống và lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến Mason Nguyễn.

"Chúng tôi khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết và mạnh mẽ hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ trước các hành vi vi phạm. Chúng tôi đồng thời mong đối tác, khán giả có cái nhìn công tâm, khách quan và thận trọng trong việc tiếp nhận cũng như chia sẻ thông tin liên quan đến sự việc đang diễn ra. Công ty cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin minh bạch trong thời gian tới", theo thông báo từ phía công ty quản lý Mason Nguyễn.

Từ sau Anh trai "say hi" mùa hai, Mason Nguyễn liên tục vướng vào nhiều lùm xùm. Vào tháng 2, trên mạng xã hội, nam rapper bị tố phân biệt giá trị quà tặng, đối xử tệ với bạn gái cũ… Sau đó, công ty quản lý nghệ sĩ lên tiếng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về Mason Nguyễn là sai lệch, cắt ghép và suy diễn.

Đến giữa tháng 4, anh bị công chúng phản ứng vì có mặt trong buổi livestream cùng B Ray và hưởng ứng câu rap: "Anh kêu AMEE gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh".

Sau sự việc, Mason Nguyễn lên tiếng xin lỗi và thông báo dời lịch phát hành sản phẩm mới trong bối cảnh xảy ra sự việc vừa qua.