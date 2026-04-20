Người đẹp đánh bại Chương Tử Di, Mã Lệ

|
Lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất Hong Kong - Kim Tượng lần thứ 44 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Liêu Tử Dư. Vai diễn bệnh nhân bại não trong bộ phim Love Is A Bitch (Tình yêu như tôi) đã giúp mỹ nhân đến từ Malaysia được vinh danh Ảnh hậu. Sau khoảnh khắc nhận cúp, Liêu Tử Dư xúc động gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và em gái ở quê nhà. Cô chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ con. Con đã rời Malaysia để đến Hong Kong lập nghiệp những năm qua và cuối cùng cũng nhận được đền đáp xứng đáng. Con cũng hy vọng giải thưởng này có thể giúp cha mẹ bớt lo lắng. Vì giờ đây, con đã đạt được những thành tựu nhất định tại nơi này".
Sau khi gửi lời cảm ơn xúc động đến cha mẹ, cô đã khiến cả khán phòng bật cười khi vội vàng bổ sung lời cảm ơn dành cho bạn trai - nam diễn viên Lư Trấn Nghiệp - nhờ sự nhắc nhở "khéo" từ các đồng nghiệp ngồi dưới sân khấu. Theo Sinchew, trả lời phỏng vấn truyền thông Hong Kong sau đó, Liêu Tử Dư tiết lộ cô rất hồi hộp trước đêm trao giải quan trọng. Nữ diễn viên đã phải sử dụng thuốc an thần để có thể giữ bình tĩnh.
Tại Kim Tượng lần thứ 44, Liêu Tử Dư vượt qua các đồng nghiệp chung bảng đề cử như Chương Tử Di, Mã Lệ, Hứa Ân Di để trở thành Ảnh hậu. Nữ diễn viên đã có hành trình dài, kéo dài 14 năm theo đuổi công việc diễn xuất và gặt được những "quả ngọt" đầu tiên.
|
Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào diễn xuất tại Malaysia, Liêu Tử Dư cho biết cô nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều đạo diễn, đồng nghiệp. Trong đó, Hishiko là một trong số diễn viên đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn khi cô còn bỡ ngỡ, thậm chí chưa quen với ánh sáng và vị trí đứng trên phim trường. "Mọi người đã giúp tôi có một khởi đầu rất tốt khi mới bước chân vào ngành này, để không bị áp lực làm cho chùn bước hoặc choáng ngợp", cô nói.
Cô chuyển đến Hong Kong từ năm 2012 và bắt đầu hành trình đáng nhớ tại đây. Nơi xứ người, Liêu Tử Dư từng bước làm quen với môi trường, đồng nghiệp và cuộc sống mới. Cô cho biết bản thân chọn hướng đi thận trọng, vững chắc. Liêu Tử Dư cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhiều đồng nghiệp tại Hong Kong.
|
Bên cạnh sự nghiệp đóng phim, mỹ nhân cũng là gương mặt đắt show quảng cáo cho các nhãn hàng. Cô sở hữu sắc vóc nổi bật, gương mặt cá tính và phong cách thời trang thời thượng. Trên trang cá nhân với hơn 260.000 lượt theo dõi, Ảnh hậu chăm chỉ chia sẻ những bộ ảnh lookbook hoặc tham dự sự kiện cùng khoảnh khắc đời thường.
