Người đẹp đánh bại Chương Tử Di, Mã Lệ

Lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất Hong Kong - Kim Tượng lần thứ 44 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Liêu Tử Dư. Vai diễn bệnh nhân bại não trong bộ phim Love Is A Bitch (Tình yêu như tôi) đã giúp mỹ nhân đến từ Malaysia được vinh danh Ảnh hậu. Sau khoảnh khắc nhận cúp, Liêu Tử Dư xúc động gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và em gái ở quê nhà. Cô chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ con. Con đã rời Malaysia để đến Hong Kong lập nghiệp những năm qua và cuối cùng cũng nhận được đền đáp xứng đáng. Con cũng hy vọng giải thưởng này có thể giúp cha mẹ bớt lo lắng. Vì giờ đây, con đã đạt được những thành tựu nhất định tại nơi này".