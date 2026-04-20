Quy tắc khi Taylor Swift hẹn hò

  • Thứ hai, 20/4/2026 11:15 (GMT+7)
Một câu lạc bộ nổi tiếng ở New York đã yêu cầu tất cả khách hàng không được sử dụng điện thoại khi Taylor Swift và hôn phu hẹn hò tại đây.

Theo Page Six, ngôi sao Shake It Off và hôn phu Travis Kelce đã có mặt tại câu lạc bộ Casa Cipriani ở New York (Mỹ) vào tuần trước. Thời điểm đó, một số khách hàng đang vui vẻ nói chuyện trên sân thượng của câu lạc bộ đã được yêu cầu cất điện thoại vào túi mà không có lời giải thích nào đi kèm.

"Họ thậm chí không thể dùng chúng để kiểm tra email. Và không ai biết lý do tại sao", một nhân viên an ninh tiết lộ.

Nhưng các vị khách nhanh chóng có câu trả lời sau khi Taylor Swift, Travis Kelce cùng một vài người bạn xuất hiện tại đây.

Taylor Swift và hôn phu Travis Kelce sắp tổ chức lễ cưới vào ngày 3/7. Ảnh: GC.

Nhưng sau đó, họ không ở lại lâu tại câu lạc bộ. Tất cả di chuyển vào trong và dành thời gian ở câu lạc bộ nhạc jazz sang trọng nằm bên bờ sông.

Sự cẩn trọng của câu lạc bộ Casa Cipriani xuất phát từ sự việc diễn ra vào năm 2023. Lúc đó, loạt ảnh hẹn hò giữa Taylor Swift và Matty Healy tại câu lạc bộ bị rò rỉ, lan truyền trên mạng xã hội. Ngay lập tức, phía Casa Cipriani đã thu hồi thẻ của ít nhất ba thành viên vì vi phạm quy định nghiêm ngặt cấm chụp ảnh của câu lạc bộ.

Là những ngôi sao hàng đầu, Taylor Swift, Travis Kelce luôn duy trì quy tắc nghiêm ngặt khi hẹn hò. Năm ngoái, khi cả hai thưởng thức bữa tối tại nhà hàng ở Missouri, đội an ninh của ca sĩ cũng phải gọi điện trước và yêu cầu phòng riêng tư. Sau đó, phía Taylor Swift còn đặt ra các yêu cầu cho phía nhà hàng như nhân viên không được phục vụ trong phòng riêng, không tương tác hoặc yêu cầu chụp ảnh để tránh gây chú ý.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu gắn bó từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen nửa kia "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift. Cả hai sắp tổ chức lễ cưới tại thành phố New York vào ngày 3/7.

An Nhi

  • Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift

    Taylor Alison Swift là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra và lớn lên tại Wyomissing, Pennsylvania, năm 14 tuổi cô dời đến Nashville, Tennessee để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đồng quê. Cô ký hợp đồng cùng hãng thu âm độc lập Big Machine Records và trở thành nhạc sĩ trẻ tuổi nhất từng hợp tác với Sony/ATV Music Publishing. Cô là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, với hơn 40 triệu album và 130 triệu đĩa đơn kỹ thuật số đã được tiêu thụ. Taylor Swift xuất hiện trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất (2016) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

    • Ngày sinh: 13/12/1989
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Album: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017)
    • Tour: Fearless Tour (2009–10), Speak Now World Tour (2011-2012), The Red Tour (2013-2014), The 1989 World Tour (2015)
    • Tài sản: 280 triệu USD (6/2017)

