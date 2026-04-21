Minh tinh đang có chuyến nghỉ dưỡng bên các con tại Cadaques, Tây Ban Nha. Amber Heard được trông thấy khi đang địu một trong hai con song sinh.

Theo Hola!, cánh săn ảnh vừa ghi lại loạt ảnh Amber Heard bên ba con gồm Oonagh và cặp song sinh Agnes và Ocean. Nữ diễn viên đi cùng người giúp việc và một số bạn bè. Amber Heard diện trang phục đơn giản với áo crop top phối cùng quần vải ống rộng. Cô đội mũ rộng vành, đi giày thể thao.

Nữ diễn viên được trông thấy khi đang địu một trong hai con song sinh. Cô không trang điểm, tóc búi cao.

Amber Heard bên ba con trong kỳ nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha. Ảnh: Grosby.

Con gái lớn của cô, Oonagh, đi theo phía sau. Cô bé mặc đầm vàng và đội mũ hồng, cầm trên tay bình nước nhỏ.

Các thành viên trong gia đình Amber Heard cùng nhóm bạn đi dạo và tận hưởng vẻ đẹp, không khí mát mẻ ở cảng Cadaques.

Những năm qua, Amber Heard chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống và hạn chế hoạt động nghệ thuật. Heard khá khép kín, không chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội. Cô chủ yếu ở nhà chăm con nhỏ.

Tháng 5/2025, cô chào đón hai bé song sinh: một gái tên Agnes và một trai tên Ocean. Thông tin Heard đang mang bầu hay nhờ người mang thai hộ không được tiết lộ. Trước đó, cô đã có con gái đầu lòng Oonagh chào đời năm 2021.

Chia sẻ về hành trình làm mẹ, minh tinh bày tỏ: "Năm nay, tôi vui mừng khi đã hoàn thiện gia đình mà mình xây dựng trong nhiều năm. Tôi biết ơn vì mình đã có thể lựa chọn điều này một cách có trách nhiệm và chu đáo. Gửi lời chúc đến tất cả bà mẹ, dù các bạn đang ở đâu hôm nay và dù các bạn đến đây bằng cách nào. Yêu tất cả".

Amber Heard sinh năm 1986 ở Texas, Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.