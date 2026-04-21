Ai đang thống trị nhạc Việt?

Giữa sự hỗn loạn của thị trường nhạc Việt, tràn ngập ca khúc AI và nhạc Hoa lời Việt, "Sớm như vậy" của buitruonglinh âm thầm chen chân vào nhóm đầu "top trending".

Sản phẩm mới nhất của buitruonglinh đang đứng thứ 3 trên danh sách tổng “top trending” và đứng nhì danh sách âm nhạc thịnh hạnh. Ca khúc được nam ca sĩ phát hành từ 10 ngày trước và có khởi đầu không quá bùng nổ. Cho đến 3 ngày gần đây, khi âm nhạc của Sớm như vậy lan tỏa trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội, khán giả đổ xô xem MV của giọng ca sinh năm 1999.

Kể từ bước đệm game show Anh trai “say hi”, buitruonglinh từ một ca sĩ hiện tượng của thị trường, nắm giữ nhiều thành tích nhạc số nhưng chưa được biết đến nhiều, vươn mình đến vị thế cao hơn. Lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội của nam ca sĩ đã tăng gấp 10 lần. Và buitruonglinh cũng là nhân tố hiếm hoi từ sau Anh trai “say hi” mùa 2 giữ được sức nóng cho đến hiện tại.

buitruonglinh gây sốt

Với gần 4 triệu lượt xem/lượt nghe cho MV Sớm như vậy sau 10 ngày, đó là thành tích ấn tượng nếu so sánh với tất cả sản phẩm trên thị trường Việt từ đầu năm. Giọng ca sinh năm 1999 không cần quảng bá quá nhiều cho sản phẩm này khi đã có lượng fan hùng hậu. Sau đó, chất liệu âm nhạc đánh vào đúng thị hiếu của Sớm như vậy là yếu tố tiếp theo làm nên thành công của nam ca sĩ.

Như mọi lần, buitruonglinh vẫn trung thành với màu nhạc ballad, với phần ca từ có câu chuyện rõ ràng, lớp lang và phù hợp cho tệp khán giả trẻ tuổi. Một khán giả nhận xét: “Nhạc của buitruonglinh vẫn nhẹ nhàng, nhiều tình cảm và có tính nghe lại cao”.

buitruonglinh bứt phá mạnh mẽ nhất trong dàn Anh trai "say hi" mùa 2.

Trước đó, buitruonglinh định hình màu sắc cá nhân qua nhiều ca khúc ballad/RnB gây chú ý. Đó là Từng ngày yêu em, Giờ thì, Dù cho mai về sau hay Đường tôi chở em về. Âm nhạc của nam ca sĩ vốn đã len lỏi ở thị trường từ lâu. Anh chỉ cần một cú hích để thật sự bứt phá và điều đó đã xảy ra trong năm 2025.

buitruonglinh có ngoại hình sáng sân khấu, một giọng hát đa dạng để “cân” nhiều dòng nhạc khác nhau ở chương trình. Nam ca sĩ có khả năng sáng tác tốt và hỗ trợ đồng nghiệp ở khâu sản xuất âm nhạc. Với sự toàn diện trong âm nhạc, chủ nhân bản hit Dù cho mai về sau sớm bứt phá so với các thí sinh khác ở Anh trai.

Sau đó, một bước ngoặt thật sự cho sự nghiệp của buitruonglinh xảy ra khi ca khúc của anh - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời - được chọn để biểu diễn trực tiếp ở Đại lễ Quốc khánh 2/9. Trong một ngày, lượng người đổ xô tìm kiếm tác giả của ca khúc tăng chóng mặt. Từ sự cộng hưởng của Anh trai “say hi” và bước đột phá của ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, buitruonglinh mới thật sự được khán giả biết đến và họ bắt đầu tìm lại loạt ca khúc cũ.

Đó là cơ duyên trời cho của buitruonglinh. Thực tế là buitruonglinh đã phát hành Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời từ hơn 2 năm trước, nhưng vì nam ca sĩ chưa được biết đến nhiều, ca khúc mất thêm thời gian để thật sự tỏa sáng đúng với tiềm năng.

Từ bản hit Đường tôi chở em về cho đến MV mới nhất, buitruonglinh mất khoảng 7 năm để thật sự thống trị đường đua nhạc Việt. Anh là ca sĩ Việt thăng tiến nhanh bậc nhất trong một năm qua và có tiềm năng cao để trở thành một ca sĩ/nhạc sĩ nổi bật của thị trường trong chặng đường tiếp theo.

Hiện tượng 'Dạo bước Hong Kong 1999'

Bản nhạc Hoa lời Việt Dạo bước Hong Kong 1999 đang cạnh tranh trực tiếp với buitruonglinh. Phiên bản đứng đầu “top trending” hiện tại của Dạo bước Hong Kong 1999 được phát hành theo dạng chủ đề, không cần MV hay Lyrics MV, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ ở thời điểm này. Một loạt ca sĩ đã chạy theo trào lưu cover Dạo bước Hong Kong 1999, qua đó tạo nên cuộc tranh luận về chuyện ai thể hiện xuất sắc và đúng tinh thần bản gốc nhất.

Cơn sốt Hong Kong 1999 nổi lên từ bản cover của MCK. Soobin Hoàng Sơn cũng từng cover ngẫu hứng, giúp ca khúc đến gần khán giả Việt Nam. Mới đây, nhiều ca sĩ như Yanbi, Xesi tham gia trào lưu cover và tất cả phiên bản đều thu về lượng người nghe khá tốt. Với việc Hong Kong 1999 độc chiếm vị trí dẫn đầu “top trending”, không ngạc nhiên nếu trong thời gian tiếp theo, sẽ có nhiều ca sĩ cover.

Chưa bao giờ thị trường nhạc Việt hỗn loạn và khó đoán như hiện tại. Từ đầu năm, sự đổ bộ dồn dập của những làn sóng nhạc AI cùng các bản cover lời Hoa nhạc Việt khiến đường đua vốn có của thị trường bị xáo trộn. Bắt đầu từ cơn sốt Hôn lễ của em, tiếp theo đến 50 năm về sau và hiện tại là Hong Kong 1999.

Cuộc cạnh tranh giờ không chỉ là những ca sĩ với nhau, mà còn đến từ các ẩn số khó lường của nhạc AI. Một loạt MV được đầu tư đắt tiền nhưng không cạnh tranh nổi đường đua. Mới nhất là Ưu tiên hay ưu phiền của Liz Kim Cương. Trước đó, loạt MV được đầu tư mạnh của Hùng Huỳnh, Kiều Anh, Ngọc Thanh Tâm đều không thu lại kết quả ấn tượng về lượt nghe, lượt xem dù đầu tư truyền thông khá mạnh.

Sự vươn lên của buitruonglinh là điểm tích cực của thị trường hiện tại. Ít nhất là vẫn có một sản phẩm thực thụ, được đầu tư MV chỉn chu để cạnh tranh đường đua “trending”. Và thành công của nam ca sĩ sinh năm 1999 cho thấy một điều, giữa thị trường hỗn loạn từ sự tác động của nhạc AI, những sản phẩm có dấu ấn riêng, được đầu tư trọn vẹn vẫn có cơ hội tỏa sáng.

Khi âm nhạc của AI và các bản cover tác động mạnh mẽ, đó là lúc các ca sĩ cần định hình màu sắc âm nhạc và nhanh chóng xây dựng tệp khán giả hùng hậu. Từ đầu năm, HIEUTHUHAI, MCK và buitruonglinh là những ca sĩ/rapper Việt có sản phẩm thành công. Điểm chung của tất cả là đều định hình màu sắc âm nhạc từ trước và có cộng đồng fan hùng hậu đứng ở phía sau.