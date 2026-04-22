Ốc Thanh Vân 'Heo năm móng': Tôi bị cắt nhiều cảnh trong phim

"Heo năm móng" đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ốc Thanh Vân sau nhiều năm. Nữ diễn viên chia sẻ nhiều cảnh trong phim của cô bị đạo diễn cắt để đảm bảo thời lượng.

Chiều 22/4, buổi công chiếu dự án Heo năm móng diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của đạo diễn Lưu Thành Luân, nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cùng dàn diễn viên trong phim gồm Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Ốc Thanh Vân, Thanh Thủy, Duy Khương…

Sau buổi chiếu sớm, bộ phim kinh dị nhận phản hồi tích cực từ giới quan sát, báo giới. Tác phẩm là một trong bộ tứ “chiến mã” sẽ tham gia trên đường đua phim lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Dàn diễn viên trong phim thể hiện đồng đều, tròn vai. Trong đó, Trần Ngọc Vàng cho thấy sự thay đổi, tiến bộ về diễn xuất. Ở Heo năm móng, mỹ nam đảm nhận vai Chí, chồng của Jennifer (Ốc Thanh Vân). Cả hai trở về Việt Nam thăm nhà sau nhiều năm định cư ở Mỹ. Ở quê nhà, vợ chồng anh nỗ lực, tìm mọi cách để chữa bệnh chậm nói cho con gái. Song những biến cố lần lượt ập tới, Chí phải đối diện với nhiều sự thật đen tối từng xảy ra ở quá khứ.

'Bộ phim toàn quay vào ban đêm'

Tại sự kiện, diễn viên Trần Ngọc Vàng cho biết không sợ mất hình tượng “soái ca” khi đóng vai phản diện trong dự án kinh dị của Lưu Thành Luân. Bản thân anh luôn đau đáu về một một vai diễn để đời, được giới chuyên môn lẫn khán giả yêu mến, công nhận. Trần Ngọc Vàng hy vọng tìm được một nhân vật giúp anh khai phá diễn xuất và tiến bộ trên hành trình theo đuổi nghề diễn.

“Thực ra, tôi cũng không có hình tượng gì mà sợ mất. Vai trò của một diễn viên là có thể thể hiện trọn vẹn nhân vật, giúp cho tôi hiểu sâu về tâm lý con người. Hơn hết, vai diễn đó có thể giúp tôi thử thách bản thân nhiều hơn. Tôi hy vọng có sự công nhận từ mọi người. Đừng nhìn nhận tôi ở phương diện chỉ là diễn viên có vẻ ngoài, mà là ở một người kể chuyện có cảm xúc”, anh chia sẻ.

Với Võ Tấn Phát, anh cho biết nhận được lời mời từ nhà sản xuất Võ Thanh Hòa, Mai Bảo Ngọc từ hơn một năm trước. Nam diễn viên tiết lộ thực chất nhân vật của anh đã được "hint” nhẹ từ đoạn after-credit của phim Linh miêu trước đó. Vai Khải do Võ Tấn Phát đảm nhận trong phim là một người làm sáng tạo nội dung, chuyên đi tìm hiểu những chuyện linh dị.

Nhân vật này giống với Võ Tấn Phát ngoài đời khi thường xuyên nói chuyện, hoạt ngôn và chia sẻ trước ống kính. Song áp lực lớn nhất ở dự án lần này là làm sao để khán giả khi xem phim thấy được nhân vật Khải chứ không phải chỉ thấy một Võ Tấn Phát quen thuộc.

“Vai diễn này đòi hỏi chiều sâu tâm lý nặng và sự đầu tư lớn về thể lực, sức khỏe. Đa số các cảnh quay đều thực hiện vào ban đêm. Giờ giấc sinh hoạt thay đổi hoàn toàn. Bình thường, sáng tôi đi làm, tối về ăn cơm rồi ngủ, nhưng phim này thì ngược lại. Sáng tranh thủ ngủ, tối đi trang điểm, ăn sáng và làm việc”, anh nhớ lại.

Nghệ sĩ Thanh Thủy thậm chí còn phải sử dụng thuốc an thần để có thể điều chỉnh giấc ngủ do múi giờ sinh học bị đảo lộn hoàn toàn trong quá trình quay phim.

Võ Thanh Hòa tự tin

Heo năm móng cũng đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Ốc Thanh Vân sau nhiều năm tập trung cho sân khấu và gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ nhiều cảnh trong phim của cô bị đạo diễn cắt để đảm bảo thời lượng và sự hoàn chỉnh của dự án. Ở góc độ diễn viên, nữ diễn viên nói không có quyền can thiệp nhưng "mong đạo diễn tìm mọi cách để bù lại các cảnh bị cắt" cho cô.

Trong khuôn khổ sự kiện, đạo diễn Lưu Thành Luân phản hồi về việc bộ phim bị nói lạm dụng cảnh jump-scare, nhất là ở khoảng 30 phút đầu của dự án. Nam cho biết ở hai dự án trước đó là Linh miêu và Quỷ cẩu, anh không sử dụng jump-scare. Song đến Heo năm móng, anh cảm thấy cần thiết sử dụng những cảnh này nhằm xây dựng không gian cho câu chuyện và mang tới nỗi sợ cho khán giả.

Những cảnh hù dọa này đều mang ý nghĩa nhất định và cài cắm manh mối, ý đồ của đạo diễn.

"Đây là phần phim mà tôi nghĩ bản thân phải thay đổi. Vì thế, tôi đã sử dụng jump-scare cho phần ba này trong chuỗi phim linh dị", anh nói thêm.

Ở góc độ nhà sản xuất, Võ Thanh Hòa chia sẻ Heo năm móng không phải là một dự án rời rạc mà nằm trong chiến lược xây dựng một hệ sinh thái phim kinh dị lấy chất liệu từ văn hóa tâm linh Việt Nam. Sau thành công của Quỷ cẩu và Linh miêu, anh muốn tiếp tục khai thác những hình tượng vừa gần gũi vừa đáng sợ trong đời sống để tạo ra bản sắc riêng cho phim kinh dị Việt.

Anh cho biết Heo năm móng một truyền thuyết có sức sống mãnh liệt ở miền Tây và Nam Bộ. Việc đưa một con vật vốn dĩ hiền lành nhưng mang "dị tật" tâm linh lên màn ảnh sẽ tạo ra sự tò mò và nỗi sợ khác biệt so với các hình tượng ma quỷ thông thường. Thông qua hình tượng này, anh và ê-kíp muốn truyền tải thông điệp về luật nhân quả. "Con người đôi khi còn đáng sợ hơn quỷ dữ khi họ đánh mất lương tâm vì tham vọng," Võ Thanh Hòa nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về cuộc đấu phim lễ 30/4 năm nay, nhà sản xuất cho biết mỗi dự án theo đuổi thể loại, màu sắc khác nhau. Với Heo năm móng, anh tự tin vì sự đầu tư, tâm huyết của cả ê-kíp trong hơn một năm qua.

"Tôi hy vọng mọi người ra rạp không phải vì Heo năm móng là dự án kinh dị duy nhất trong dịp lễ, mà bởi đây là tác phẩm có nội dung, chất lượng tốt", anh nói.