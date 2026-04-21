Hành hung khi say rượu có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Theo luật sư, hành hung người khác khi say rượu không được coi là tình tiết loại trừ lỗi hay miễn trách nhiệm hình sự. Thậm chí, đây còn có thể bị xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Vụ việc nam ca sĩ Trung Quân bị tố say rượu và có hành vi tác động vật lý một người phụ nữ đang chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, tài khoản Facebook P.M.T đăng tải bài viết liên quan tới ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân). Trong bài đăng, chủ tài khoản cho biết nam ca sĩ sau khi say xỉn đã có hành vi tác động vật lý vợ anh. Kèm theo đó, chủ tài khoản đăng tải những bức ảnh được cho là nạn nhân trong vụ việc với những vết trầy xước, bầm tím ở vùng mắt và cánh tay.

Chiều 21/4, P.M.T còn đăng tải đoạn tin nhắn Trung Quân xin lỗi và cầu mong tha thứ. Trong đoạn tin nhắn, nam ca sĩ còn tiếp lộ "sắp thi Chông gai (Anh trai vượt ngàn Chông gai - PV)".

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Trung Quân. Nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng lời xin lỗi, chúng ta đã không cần đến pháp luật. Đặc biệt khi dường như đây không phải là lần đầu Trung Quân có hành vi như vậy. Tôi không yêu cầu bồi thường, không cần bất kỳ lợi ích nào. Tôi có năng lực tự kiếm tiền. Mục đích duy nhất của tuyên bố này là bảo vệ vợ tôi trước bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ấy", theo tài khoản Facebook P.M.T.

Trao đổi với Tri Thức - Znews về vụ việc nói trên, luật sư Huỳnh Thanh Tâm, công ty luật TNHH CNC Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017, việc say rượu không được coi là tình tiết loại trừ lỗi hay miễn trách nhiệm hình sự.

Ngược lại, người có hành vi hành hung người khác nếu có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì vấn phải chịu trách nhiệm hình sự như trạng thái bình thường, thậm chí có thể bị xem xét là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc"...

Luật sư Huỳnh Thanh Tâm nói trong trường hợp này, phía nạn nhân cần thu thập chứng cứ (camera, nhân chứng, tin nhắn, biên bản sự việc…), hồ sơ điều trị, thực hiện giám định thương tích để cung cấp cho cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc.

Trong các vụ việc hành hung, luật sư khuyến nghị nạn nhân và người nhà ưu tiên xử lý theo đúng trình tự pháp luật, thay vì phản ứng cảm tính trên mạng xã hội.

Theo luật sư, trước hết, cần đưa nạn nhân đi khám và ghi nhận thương tích đầy đủ, vì đây là căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền lợi sau này. Song song đó, nên trình báo cơ quan công an sớm, không cần chờ đủ chứng cứ, vì việc xác minh là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng. Tất cả chứng cứ như hình ảnh, camera, tin nhắn cần được giữ bản gốc, không chỉnh sửa. Người nhà nên tránh tiếp xúc riêng hoặc tranh cãi trực tiếp với người vi phạm để không phát sinh áp lực hay mâu thuẫn mới. Khi muốn lên tiếng công khai, cần hết sức thận trọng, vì việc đăng tin nhắn riêng tư hay kết luận hành vi trên mạng có thể phát sinh rủi ro pháp lý độc lập.