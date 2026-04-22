Nghệ sĩ trả giá đắt, mất sự nghiệp vì hành hung, chửi bới khi say xỉn

Nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới đã phải trả giá đắt vì mất kiểm soát sau khi sử dụng rượu bia. Thậm chí, không ít nghệ sĩ phải ngồi tù, chấm dứt sự nghiệp vì hành hung, chửi bới khi say xỉn.

Showbiz Việt hơn một ngày qua chấn động vì sự việc Trung Quân bị tố hành hung bác sĩ Nguyễn Linh Thùy. Chồng của nạn nhân là bác sĩ Phạm Minh Trường cho biết đang tiến hành thu thập chứng cứ, trích xuất camera và làm việc với luật sư để gửi đơn trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Giữa ồn ào, Trung Quân đã nhắn tin xin lỗi vợ chồng bác sĩ nhưng không được chấp thuận. Tiếp đó, nam ca sĩ có bài đăng xin lỗi nhưng nhanh chóng xóa khỏi trang cá nhân. Đến chiều 22/4, Trung Quân chính thức lên tiếng và "cúi đầu xin lỗi" nạn nhân.

Khủng hoảng đang bủa vây Trung Quân. Từ một ca sĩ đang đắt show và thu hút lượng fan đông, anh nhận cơn bão chỉ trích từ khán giả. Không ít dân mạng kêu gọi tẩy chay Trung Quân.

Những vụ việc vừa qua như Trung Quân không phải hiếm xảy ra thị trường showbiz quốc tế. Không ít ngôi sao phải trả giá đắt, thậm chí ngồi tù vì mất kiểm soát khi say xỉn.

Khủng hoảng bủa vây

Chỉ trong vòng hơn một tháng, showbiz Việt chứng kiến hai sự vụ việc lùm xùm liên quan đến nhạc sĩ Minh Khang và ca sĩ Trung Quân. Điểm chung của hai ồn ào nói trên đều xuất phát từ hành vi mất kiểm soát của các nghệ sĩ do sử dụng rượu bia.

Trong đó, vụ việc của nhạc sĩ Minh Khang nổ ra vào ngày 11/3. Thời điểm ấy, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một hành khách lời qua tiếng lại với tài xế công nghệ, kèm những lời đe dọa gây tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông trong clip là Minh Khang. Trong những ngày đầu vụ việc bùng phát, vợ chồng Thúy Hạnh giữ im lặng, không đưa ra phản hồi.

Đến ngày 18/3, Minh Khang thừa nhận là người đàn ông xuất hiện trong đoạn video đang gây tranh cãi. Nhạc sĩ cho biết sự việc xảy ra vào buổi tối khi bản thân đã sử dụng nhiều rượu bia nên không kiểm soát được lời nói, dẫn đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực với tài xế.

Khủng hoảng bủa vây Trung Quân sau vụ bị tố hành hung bác sĩ. Ảnh: FBNV.

Theo nam nhạc sĩ, việc clip bị công khai trên mạng xã hội khiến sự việc lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều bình luận công kích nhắm vào anh và gia đình. Vì vậy, anh đã phản ánh vụ việc với nền tảng gọi xe nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân. Dù vậy, bài đăng xin lỗi của Minh Khang tiếp tục gây tranh cãi và nhận lượt phẫn nộ cao. Hàng nghìn bình luận tấn công, chỉ trích nam nhạc sĩ.

Không chỉ vậy, dân mạng còn tràn sang trang cá nhân của Thúy Hạnh để thả phẫn nộ, phản ứng tiêu cực.

Lùm xùm kéo dài nhiều ngày, để lại không ít bài học đắt giá cho nhạc sĩ Minh Khang lẫn những người liên quan trong vụ việc.

Song ồn ào của Minh Khang khép lại không lâu, scandal mới đây của ca sĩ Trung Quân lại nổ ra, tiếp tục đẩy giọng ca Dấu mưa vào khủng hoảng lớn trong sự nghiệp.

Bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội, bác sĩ Phạm Minh Trường (đang làm việc tại TP.HCM) tố Trung Quân hành hung vợ ông - bác sĩ. N.L.T.

Trong bài đăng thứ hai của bác sĩ này, ông kể tường tận, chi tiết sự việc. Cụ thể, vào sáng 21/4, tại địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, bà N.L.T. cùng đồng nghiệp tới dự một buổi tiệc. Nam ca sĩ Trung Quân Idol cũng có mặt tại đây.

"Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của T., đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần", ông Trường viết.

Ông Trường cho hay đang xin trích xuất camera, nhờ luật sư lập vi bằng để trình báo cơ quan công an. Ngoài ra, sau khi có đầy đủ bằng chứng, ông Trường sẽ tiếp tục gửi đơn lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xử lý Trung Quân với tư cách một nghệ sĩ.

Bác sĩ cho biết không chấp nhận lời xin lỗi của nam ca sĩ Trung Quân Idol. Ông cũng không yêu cầu bồi thường hay bất kỳ lợi ích nào mà chỉ mong vụ việc được giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tối 21/4, Trung Quân đăng tải bài đăng xin lỗi dài trên fanpage với nội dung thừa nhận hành vi của anh. Ca sĩ khẳng định hành động của mình là sai hoàn toàn, nhấn mạnh "trong mọi hoàn cảnh, việc gây tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận".

Theo Trung Quân, ngay sau khi sự cố xảy ra, anh trực tiếp gặp Thùy để xin lỗi và kiểm tra tình trạng của cô. Anh cũng hẹn sẽ tiếp tục gặp lại để gửi lời xin lỗi chính thức.

Trung Quân cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động, bao gồm việc khắc phục hậu quả, bồi thường và đối diện với trách nhiệm liên quan. Anh nhìn nhận đây là bài học lớn về việc kiểm soát hành vi, đặc biệt khi sử dụng đồ uống có cồn.

Song sau đó không lâu, Trung Quân gỡ bài đăng xin lỗi này. Đến tận thời điểm này, giọng ca chưa có động thái nào khác.

Về phía cơ quan chức năng, Công an phường Sài Gòn đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan để làm rõ nội dung vụ việc. Hiện Công an phường Sài Gòn chưa công bố kết quả điều tra.

Đến chiều 22/4, Trung Quân chính thức lên tiếng. Nam ca sĩ chia sẻ: "Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thùy và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua. Quân cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực. Xin chân thành xin lỗi".

Nghệ sĩ mất tất cả vì hành hung, chửi bới khi say xỉn

Không chỉ ở Việt Nam, việc nghệ sĩ vướng vào khủng hoảng, thậm chí đối diện nguy cơ mất sự nghiệp hoặc ngồi tù vì mất kiểm soát khi sử dụng đồ uống có cồn đầy rẫy những năm qua.

Bê bối gần nhất tại showbiz Hoa ngữ phải kể đến sự việc liên quan đến Lý Minh Đức. Vào tháng 2/2025, nam diễn viên bị bắt giữ vì hành vi đập phá xe của người khác khi say rượu. Theo phản ánh của người dân tại hiện trường, Lý Minh Đức đã đạp cửa, cạy logo xe và đá vào gương chiếu hậu. Chủ xe là biên kịch Dương Dương.

Đáng nói, khi chủ xe liên hệ với Lý Minh Đức, nam diễn viên tỏ ra hối lỗi, thừa nhận sai lầm, cam kết sẽ bồi thường. Tuy nhiên, khi nhận bảng chi phí sửa chữa chi tiết hết 90.000 NDT (hơn 320 triệu đồng), Lý Minh Đức lại lật lọng, chặn liên lạc của nạn nhân. Sau đó, biên kịch Dương Dương đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Lý Minh Đức cũng biến mất khỏi mạng xã hội, chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

Lý Minh Đức và Han Ji Sun trả giá đắt vì uống rượu. Ảnh: Weibo/Newsis.

Dương Dương quyết định đâm đơn kiện. Cảnh sát quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) tiến hành bắt giữ Lý Minh Đức. Diễn viên bị tuyên án 6 tháng tù giam và phải bồi thường dân sự 200.000 NDT. Bê bối khiến Lý Minh Đức bị "xóa sổ" khỏi thị trường giải trí xứ tỷ dân.

Tại Hàn Quốc, nơi rượu bia là một phần không thể thiếu trong giao tiếp xã hội và kinh doanh (hoesik), nhưng hành hung hay gây rối khi say rượu lại là "án tử" đối với sự nghiệp, đặc biệt là đối với người nổi tiếng.

Hàng loạt ngôi sao ở Hàn Quốc bị nhà đài cấm sống vĩnh viễn sau bê bối sử dụng rượu bia khi lái xe hoặc mất kiểm soát. Vào năm 2020, Han Ji Sun bị cấm sóng vĩnh viễn, không được phép xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào của đài KBS. Tháng 9/2018, nữ diễn viên sinh năm 1994 bị bắt sau khi hành hung tài xế taxi 60 tuổi. Cô lên xe trong tình trạng say xỉn, sau đó tát và dùng bình nước đánh mạnh vào đầu tài xế. Khi bị đưa đến đồn cảnh sát, Han Ji Sun tiếp tục đánh, cắn cảnh sát.

Nữ diễn viên bị phạt 5 triệu won ( 4.200 USD ) và một năm tù treo vì tội hành hung tài xế taxi và cản trở người thi hành công vụ. Tới tháng 5/2019, đạo diễn của Yêu từ cái nhìn đầu tiên phát hiện ra scandal nghiêm trọng của Han Ji Sun và quyết định đuổi cô khỏi đoàn làm phim.

Tương tự, vào đầu năm 2019, Kim Byung Ok bị khởi tố không giam giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Sau scandal, Kim Byung Ok xin rút khỏi phim Legal High. Ông cũng bị KBS cấm sóng vĩnh viễn.

Theo Korea Times, lãnh đạo đài KBS từng chia sẻ: "Chúng tôi được phép quản lý những người sẽ lên sóng truyền hình, những nghệ sĩ phạm pháp, có hành vi sai trái với xã hội có thể làm ảnh hưởng tới người xem cũng như các giá trị văn hóa khác".