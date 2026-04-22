Bác sĩ tố Trung Quân có vi phạm khi công khai tin nhắn riêng tư?

  • Thứ tư, 22/4/2026 05:29 (GMT+7)
Luật sư cho biết việc chồng của nạn nhân công khai tin nhắn, trong đó có tiết lộ thông tin Trung Quân Idol đang thi Anh trai vượt ngàn chông gai, có thể tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Liên quan đến vụ việc Trung Quân bị tố hành hung, đến chiều 21/4, tài khoản P.M.T (chồng nạn nhân) còn đăng tải đoạn tin nhắn nam ca sĩ xin lỗi và cầu mong anh tha thứ. Trong đoạn tin nhắn, nam ca sĩ tiết lộ "sắp thi Chông gai (Anh trai vượt ngàn Chông gai - PV)".

Theo luật sư Huỳnh Thanh Tâm, công ty luật TNHH CNC Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM, việc chồng của nạn nhân công khai tin nhắn, trong đó có tiết lộ thông tin Trung Quân Idol sắp thi Anh trai vượt ngàn chông gai, trong khi nhà sản xuất chương trình này chưa công bố bất cứ thông tin gì về dàn thí sinh tham gia hay thông tin gì khác về cuộc thi có thể tiềm ẩn rủi ro pháp lý khi tiết lộ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được họ đồng ý, tiết lộ bí mật kinh doanh làm ảnh hưởng quyền, lợi ích của nhà sản xuất.

trung quan anh 1

Trung Quân chưa lên tiếng sau sự việc bị tố hành hung phụ nữ. Ảnh: FBNV.

Để tránh rủi ro pháp lý, nạn nhân/người nhà chỉ nên cung cấp các tin nhắn riêng tư và tiết lộ thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc, tránh trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật cạnh tranh, luật sở hữu trí tuệ.

Theo Dân trí Vietnamnet, trong ngày 21/4, Công an phường Sài Gòn, TP.HCM, đã vào cuộc xác minh nội dung bài viết trên mạng xã hội Facebook tố ca sĩ Trung Quân Idol (tên thật Bùi Nguyễn Trung Quân) hành hung phụ nữ.

Hiện tại, nam ca sĩ đã khóa trang cá nhân. Chỉ còn fanpage với hơn 800.000 lượt theo dõi của anh còn hoạt động.

Trung Quân sinh năm 1989, được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "thánh mưa" với nhiều ca khúc về mưa đình đám. Anh trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol, ghi dấu với giọng hát cao, ấm áp và tình cảm.

Năm 2024, Trung Quân từng bị chỉ trích khi tham gia nhóm kín có nhiều bài viết nội dung 18+, do một rapper lập ra. Anh sau đó phải lên tiếng xin lỗi khán giả.

Tâm An

    Bùi Nguyễn Trung Quân

    Bùi Nguyễn Trung Quân sinh ngày 20 tháng 1 năm 1989 tại Đà Lạt. Anh là ca sĩ được biết đến với cái tên Trung Quân Idol khi tham gia "Vietnam Idol" mùa thứ ba (2010) và nổi tiếng với các bài hát về mưa. Anh còn là cựu sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bạn có biết: Trung Quân cũng từng tham gia Vietnam Idol năm 2008 nhưng dừng lại ở Top 16.

    • Ngày sinh: 20/01/1989
    • Chiều cao: 1.73 m
    • Bài hát tiêu biểu: Chuyện Mưa, Dấu Mưa, Gọi Mưa, Chưa Bao Giờ, Trót Yêu,...

