Quân A.P tình tứ bên Lê Khanh

Cả hai chính thức công khai chuyện tình cảm trên một sân khấu gần đây. Quân A.P nắm tay, tình tứ bên Lê Khanh.

Trên một sân khấu âm nhạc mới đây, Quân A.P bất ngờ đi xuống hàng ghế khán giả và nắm tay Lê Khanh. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trong một tiết mục. Nam ca sĩ hát và nhảy trước mặt nửa kia. Anh còn làm động tác "thả tim" cho Lê Khanh ngay trên sân khấu. Trong khi Lê Khanh cầm điện thoại quay Quân A.P. Cả hai rạng rỡ, vui vẻ trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp và hàng nghìn khán giả. Đây được cho là động thái chính thức công khai người yêu của Quân A.P.

Lê Khanh diện đồ trẻ trung và thu hút ống kính với vẻ ngoài nổi bật. Sau khi trở về hàng ghế khán giả, cô liên tục cầm điện thoại để quay lại những khoảnh khắc của Quân A.P trong đêm nhạc.

Quân A.P và Lê Khanh tình tứ trên sân khấu.

Thời gian gần đây, cặp đôi không còn giấu giếm chuyện tình cảm. Lê Khanh xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động gắn với công việc của Quân A.P, từ những chuyến lưu diễn đến các đêm diễn của Anh trai “say hi”.

Trong loạt ảnh ghi lại chuyến đi tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025, nam ca sĩ xuất hiện bên Lê Khanh với cử chỉ gần gũi như ôm vai, hôn má và liên tục tương tác thân mật. Họ lựa chọn trang phục đồng điệu như đồ đôi.

Dù vậy, họ không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu rộ lên vào tháng 10/2024. Khi đó, Quân A.P vướng nghi vấn đã kết hôn với Lê Khanh, thậm chí 2 người có con chung một tuổi.

Theo thông tin này, nam ca sĩ từng chia sẻ ảnh chụp chung với cô gái từ năm 2012, nhưng sau đó anh ẩn đi. Hai người cùng sinh năm 1997, là bạn học chung từ thời cấp 2 và cấp 3.

Quân A.P thu hút lượng fan đông khi tham gia chương trình Anh trai “say hi” mùa đầu tiên. Tiếp đó, Anh tận dụng sức nóng chương trình để ra mắt MV Đầu anh toàn là em. Tuy nhiên, MV không đạt hiệu ứng bùng nổ.

Năm ngoái, nam ca sĩ góp mặt trong show thực tế Running Man Vietnam mùa 3. Anh được yêu quý vì tính cách thân thiện, gần gũi và vui vẻ.