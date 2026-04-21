Sở Văn hóa TP.HCM làm việc với Jun Phạm vụ MV phản cảm

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có buổi làm việc với Jun Phạm về việc MV "Truth Or Dare" bị chỉ trích phản cảm thời gian qua.

Ngày 21/4, công ty quản lý của Jun Phạm thông báo về kết quả xử lý MV Truth Or Dare sau thời gian vướng tranh cãi. Theo phía công ty, ê-kíp và nam nghệ sĩ đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Tại buổi làm việc, đơn vị đã trực tiếp báo cáo về các biện pháp xử lý mà họ đã chủ động triển khai ngay sau khi nhận được các phản hồi đa chiều từ dư luận.

Cụ thể, Jun Phạm đã gỡ bỏ MV Truth or Dare khỏi kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ từ 21h ngày 9/4.

Bên cạnh đó, phía công ty đã chủ động ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh, cũng như các đoạn quảng bá (teaser/trailer) liên quan trên tất cả các kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty.

"Chúng tôi đang nỗ lực tối đa trong việc rà soát và chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí, các đối tác truyền thông cùng các kênh thông tin cộng đồng có tầm ảnh hưởng lớn để phối hợp gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan. Chúng tôi xác định đây là một quá trình cần thời gian và sự đồng thuận từ nhiều bên để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất. Đồng thời, phía công ty và Jun Phạm hiểu rằng chúng tôi không thể tiếp cận trực tiếp từng cá nhân hay tổ chức. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, cộng đồng mạng đang lưu trữ hoặc đăng tải các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV vui lòng hỗ trợ nghệ sĩ bằng cách gỡ bỏ các nội dung này", theo thông báo từ phía công ty.

Truth Or Dare được Jun Phạm phát hành tối 28/3. Bài hát được chấp bút bởi chính nam ca sĩ và do Monotape sản xuất. MV được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Sản phẩm cho thấy màu sắc mới, trẻ trung hơn của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận. Nhiều chi tiết trong MV bị chê ẩn ý phản cảm. Về phía Jun Phạm, ca sĩ nói muốn thử nghiệm hình ảnh mới: "Với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Và là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai".