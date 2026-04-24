Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Nữ ca sĩ và bạn trai Đại úy tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ trên bãi biển trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây.

Sáng 24/4, Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương cùng đăng tải loạt ảnh trong buổi đón bình minh lúc sáng sớm. Cả hai khoe loạt khoảnh khắc tình tứ khi ngồi trên bãi biển.

Đại úy Thăng Văn Cương dành nụ hôn ngọt ngào cho bạn gái. Anh chia sẻ: "Giữ lời hứa, được nghỉ phép là đưa bé yêu đi biển". Trong khi đó, Hòa Minzy đăng tải thêm vlog ghi lại hành trình cả hai thức dậy sớm và lái xe ra biển để ngắm bình minh.

Hòa Minzy và bạn trai đi ngắm bình minh ở biển. Ảnh: FBNV.

"Vlog đầu tiên của gia đình Hòa Cương đi đón bình minh lúc 5h sáng. Đợi mãi đồng chí ấy mới được nghỉ phép. Từ giờ quyết định mỗi đợt nghỉ phép sẽ có một lần xả ảnh. Đợi nửa năm để đồng chí có đợt nghỉ phép thực sự. Đúng đợt thời tiết Đà Nẵng đẹp mê. Hy vọng cuối tháng sau sẽ xin được phép vào đúng dịp sinh nhật hai đứa hoặc được nghỉ tranh thủ 3 ngày cũng được", cô chia sẻ.

Chuyến du lịch tới Huế, Đà Nẵng của Hòa Minzy và bạn trai Đại úy còn có bé Bo, con trai nữ ca sĩ. Trên trang cá nhân, cô đăng tải nhiều hình ảnh chụp tại Đại Nội, lăng Tự Đức, cung An Định...

Ngày 7/3, Hòa Minzy xác nhận có mối quan hệ tình cảm với Đại Úy Thăng Văn Cương. Nữ ca sĩ bày tỏ đã được gia đình bạn trai tới hỏi cưới trước khi ông nội qua đời để ông cô có thể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cháu gái. Hàng loạt đồng nghiệp Erik, Đức Phúc, Minh Tú, Puka, Anh Tú, Diệp Lâm Anh, Thúy Ngân, Quỳnh Lương, Xuân Lan… đã chia sẻ bài đăng của giọng ca Bắc Bling để chúc phúc.

Hai ngày sau, nữ ca sĩ cho biết sẽ hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm vì sợ ảnh hưởng đến bạn trai. Cô nói: "Thật ra chồng em là quân nhân nên em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh tập trung công tác. Mấy nay đăng bài cho anh thoải mái tâm lý và hiểu hơn cuộc sống của vợ tý thôi. Anh Cương thuộc đơn vị trực chiến nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Vất vả và ít thời gian bên gia đình nhưng em tự hào lắm. Quanh năm chỉ mong mấy ngày nghỉ phép và tranh thủ thôi".