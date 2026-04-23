Diễn viên Việt 19 tuổi chưa nếm mùi thất bại

|
Sau khi Phí Phông vượt mốc 100 tỷ đồng, nữ chính Đoàn Minh Anh "dắt túi" dự án thứ ba liên tiếp có thành tích nói trên. Chỉ trong hai năm, cô góp mặt trong ba dự án đều có doanh thu phòng vé trên trăm tỷ đồng. Cụ thể, Thám tử Kiên (Victor Vũ) - 248 tỷ đồng; Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) - 110 tỷ đồng và Phí Phông (Đỗ Quốc Trung) - hơn 100 tỷ đồng.
Trong bộ phim gần nhất của Đỗ Quốc Trung, Minh Anh đảm nhận vai Dương - một pháp sư tập sự cùng với anh trai Còn (Kiều Minh Tuấn) trên hành trình đến một bản làng vùng cao tìm mẹ, sau khi hay tin bà lâm nguy vì một nghi thức tâm linh gặp biến cố. Dương còn sở hữu một năng lực đặc biệt khi che mắt trái sẽ nhìn được những điều đang xảy ra ở hiện tại mà người thường không thể biết. Diễn xuất của Minh Anh trong phim dừng lại ở mức tròn vai, song đài từ lộ hạn chế.
Người đẹp 19 tuổi hiện là gương mặt được săn đón của các nhà làm phim thời gian qua. Sau Phí Phông, Minh Anh còn góp mặt trong một dự án khác của Hàm Trần - Sợi chỉ đỏ. Tác phẩm dự kiến trình làng trong năm nay.
|
Trong bài phỏng vấn gần nhất trên Tri Thức - Znews, Minh Anh chia sẻ: "Nhiều người thắc mắc tại sao một cô diễn viên trẻ, mới 19 tuổi mà toàn có cơ hội làm việc với những đạo diễn, nhà sản xuất hàng đầu. Nhưng mọi người không biết là tôi đã trải qua hơn 10 năm theo nghề rồi. Khi nhìn bề ngoài, khán giả nghĩ rằng tôi chỉ mới tham gia dự án của đạo diễn Victor Vũ rồi Trường Giang song hành trình theo phim ảnh của tôi đã bắt đầu từ 2016. Có lẽ, đến lúc này là thời điểm tôi hái những trái ngọt, thành tựu nhỏ đầu tiên".
Ngoài việc đóng phim và tham gia nhiều hoạt động giải trí thời gian qua, diễn viên cho biết vẫn sắp xếp thời gian cho việc học. Cô được nhà trường, giáo viên tạo điều kiện để học online trong thời gian quay phim. Minh Anh dự kiến thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Nữ chính Phí Phông sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Mẹ cô là single mom. Từ nhỏ, cô đã không sống chung với ba. Đến khi Minh Anh vào cấp hai, cô mới nói chuyện lại với ba. Chia sẻ về mong muốn hiện tại, nữ diễn viên cho biết: "Nếu nổi tiếng hơn và có tiền, tôi luôn muốn xây nhà cho mẹ ở một nơi rộng rãi, thoải mái. Mẹ từng ước mơ có khu vườn nhỏ trong nhà để trồng rau, nuôi cá. Tôi đang cố gắng để thực hiện mục tiêu đó".
