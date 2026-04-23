Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc vụ B Ray rap phản cảm

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét vụ việc HLV Rap Việt B Ray rap phản cảm.

Chiều 23/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ việc rapper B Ray (Trần Thiện Thanh Bảo) bị chỉ trích với câu rap "Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh" trên sóng livestream.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đã nắm nội dung phản ánh và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể vụ việc này.

"Về ứng xử với cộng đồng trong hoạt động nghệ thuật và trên không gian mạng, Sở thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích văn nghệ sĩ lan tỏa hoạt động tích cực, đặc biệt thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13/12/2021 nhằm phát huy giá trị chuẩn mực đạo đức, xây dựng hình ảnh đẹp, nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với khán giả", lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cho biết.

HLV Rap Việt B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm.

Về vụ việc liên quan đến MV Truth or Dare gây tranh cãi của Jun Phạm, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết sau buổi làm việc với ca sĩ cùng ê-kíp, Sở xác định MV có một số yếu tố chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam, dễ gây liên tưởng đến những nội dung phản cảm.

Sở Văn hóa đã yêu cầu Jun Phạm, đạo diễn MV cùng ê-kíp sáng tạo nội dung cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế của sản phẩm âm nhạc Truth or Dare, quá trình sáng tạo phải bảo đảm hài hòa các yếu tố thẩm mỹ, chủ đề tư tưởng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, luôn trau dồi năng lực chuyên môn để hướng đến xây dựng những tác phẩm nghệ thuật đúng đắn, có thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, Sở yêu cầu trong quá trình truyền đưa trên không gian mạng, tất cả tổ chức, cá nhân (bản thân người nghệ sỹ và ê-kíp thực hiện MV) phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số đã được pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận sự cầu thị và khắc phục kịp thời từ phía ca sĩ sau khi có dư luận trái chiều về MV, đồng thời đề nghị các bên liên quan cam kết tiếp tục xử lý triệt để và không tái diễn các vấn đề đã được cơ quan nhà nước chỉ rõ.

Truth Or Dare được Jun Phạm phát hành tối 28/3. Bài hát được chấp bút bởi chính nam ca sĩ và do Monotape sản xuất. MV được Jun Phạm đầu tư về mặt hình ảnh và do Kiên Ứng thực hiện. Sản phẩm cho thấy màu sắc mới, trẻ trung hơn của nam ca sĩ. Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, sản phẩm gây tranh luận. Nhiều chi tiết trong MV bị chê ẩn ý phản cảm.