Mỹ nam cao 1,81 m của phim Việt 18+ đang gây sốt

Cuộc đấu của bộ tứ phim lễ 30/4 - 1/5 đang ngày càng nóng lên. Trong ngày khởi chiếu đầu tiên, cục diện cuộc đấu dần lộ diện với Heo năm móng (Lưu Thành Luân) đứng đầu bảng tổng sắp. Anh Hùng (Võ Thạch Thảo), Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh) và Trùm Sò (Đức Thịnh) đang chiếm giữ các vị trí còn lại. Heo năm móng là phim kinh dị duy nhất ra mắt trong dịp lễ. Tác phẩm nhận sự chú ý từ công chúng ngay từ trước thời điểm ra rạp. Một số clip ngắn quay lại phân cảnh tranh cãi giữa vợ chồng Chí - Jennifer (Trần Ngọc Vàng - Ốc Thanh Vân) thu hút lượng xem, bàn tán rầm rộ trên mạng.
Trong Heo năm móng, mỹ nam Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai Chí - một doanh nhân thành công, định cư ở Mỹ cùng vợ con. Sau nhiều năm ở xứ người, cả hai trở về thăm nhà và tìm mọi cách để chữa bệnh chậm nói cho con gái. Song những biến cố lần lượt ập tới, Chí phải đối diện với nhiều sự thật đen tối từng xảy ra ở quá khứ.
Diễn xuất của Trần Ngọc Vàng ở dự án kinh dị cho thấy nhiều tiến bộ. Ở khoảng 30 phút cuối của dự án, khi nhân vật Chí "hắc hóa", nam diễn viên diễn xuất biến hóa, lột tả thành công tâm lý biến chuyển, hành động của nhân vật.
Sau thành công bước đầu của Heo năm móng, Trần Ngọc Vàng cho biết anh "mừng, phấn khích". "Vai diễn này giúp tôi thử thách bản thân nhiều hơn. Tôi hy vọng có sự công nhận từ mọi người. Đừng nhìn nhận tôi ở phương diện chỉ là diễn viên có vẻ ngoài, mà là ở một người kể chuyện có cảm xúc", anh nói.
Những năm gần đây, Trần Ngọc Vàng là lựa chọn của nhiều nhà làm phim. Cùng thời điểm với Heo năm móng, một phim truyền hình khác có sự góp mặt của nam diễn viên là Vì mẹ anh phán chia tay cũng đang nhận sự yêu thích của người xem. Năm ngoái, anh tham gia "bom tấn" hành động Tử chiến trên không và trước đó là Yêu nhầm bạn thân.
Trần Ngọc Vàng sở hữu vẻ ngoài nổi bật, với chiều cao 1,81 m. Song trước đây, diễn xuất của anh thường nhận nhiều ý kiến trái chiều, hạn chế về đài từ. Nam diễn viên sinh năm 1998, đến từ Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa). Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trần Ngọc Vàng tham gia chương trình Gương mặt điện ảnh mùa 4 và giành ngôi quán quân. Mỹ nam được khán giả biết đến khi tham gia dự án Chồng người ta và Người cần quên phải nhớ.
