Tam Triều Dâng lên tiếng về việc 'xào couple' với Võ Điền Gia Huy

Nữ diễn viên cho biết cô và Võ Điền Gia Huy là bạn bè. Cô cảm thấy may mắn khi cả hai được khán giả yêu mến, "đẩy thuyền" sau bộ phim truyền hình gần đây.

Sáng 24/4, trong cuộc phỏng vấn với báo giới tại buổi media tour phim Trùm Sò, nữ diễn viên Lê Tam Triều Dâng được hỏi về mối quan hệ với Võ Điền Gia Huy và thông tin cả hai "xào couple" sau Vì mẹ anh phán chia tay.

Người đẹp cho biết cả hai chỉ là bạn bè. Cặp diễn viên có khoảng thời gian dài đồng hành trong dự án phim truyền hình, có sự kết nối và duy trì tốt sau bộ phim.

"Còn việc xào couple như mọi người nói, tôi sẽ không bao giờ chủ đích làm. Tôi đã có hành trang làm nghề rất lâu và chắc chắn không muốn khán giả nhớ đến mình bằng những thông tin như vậy. Dù thế nào, tôi rất biết ơn bộ phim Vì mẹ anh phán chia tay vì đã đưa cả hai đến gần với khán giả", cô chia sẻ.

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy được khen "ăn ý trên phim, đẹp đôi ngoài đời". Ảnh: FBNV.

Theo Lê Tam Triều Dâng, việc được khán giả đón nhận và yêu mến ở những dự án phim hay sự kiện giải trí thời gian gần đây nằm ngoài dự tính của cô. Bản thân diễn viên vui nhưng không quá choáng ngợp hay mất bình tĩnh.

"Thay vì lo lắng về hướng đi tiếp theo, tôi cảm thấy hiểu bản thân mình hơn và biết ơn những gì đang diễn ra. Ở thời điểm này, tôi làm việc không chỉ cho bản thân mà còn vì những người đồng đội bên cạnh. Họ luôn mong muốn tôi được tỏa sáng và hỗ trợ rất nhiều. Tôi cũng muốn đáp lại tình yêu thương của mọi người bằng cách xuất hiện với một tinh thần, năng lượng phấn chấn và vui vẻ hơn để mọi người cùng làm việc hiệu quả. Thay vì chỉ giữ cái tôi cá nhân, tôi cố gắng tham gia nhiều sự kiện để đến gần hơn với khán giả, không chỉ qua phim ảnh mà còn qua các hoạt động đời thường", cô nói thêm.

Trong một tháng, Lê Tam Triều Dâng gặp khán giả ở ba dự án phim, gồm: Vì mẹ anh phán chia tay, Bẫy tiền và Trùm Sò. Trong đó, Vì mẹ anh phán chia tay tạo nên cơn sốt ở màn ảnh nhỏ, đưa tên tuổi nữ diễn viên trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Dù vậy, kịch bản của bộ phim truyền hình bị chê cũ kỹ. Chemistry giữa Triều Dâng và bạn diễn Gia Huy là điểm sáng của dự án. Cả hai có ngoại hình xứng đôi, diễn xuất tự nhiên và ăn ý. Sau khi phim lên sóng, cả hai còn vướng tin đang hẹn hò ngoài đời. Họ xuất hiện chung trong nhiều sự kiện, chương trình. Võ Điền Gia Huy cũng thường xuyên dành những cử chỉ thân mật cho bạn diễn.