Quyết định gây choáng váng của 'người khổng lồ'

James Bigg, ngôi sao của Gladiator thông báo rời khỏi chương trình. Anh cho biết đang phải đối mặt với "một lựa chọn không phù hợp với giá trị".

Theo Daily Mail, mới đây, James Bigg, người được biết đến với biệt danh "Giant" trong chương trình Gladiators chính thức thông báo sẽ không trở lại trong mùa thứ 4 (dự kiến phát sóng vào năm 2027). Thông tin này gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ, bởi Giant vốn là một trong những gương mặt mang tính biểu tượng kể từ khi show được khởi động lại vào năm 2024.

Trên trang cá nhân, cựu lính cứu hỏa 40 tuổi đã đăng tải một dòng trạng thái dài. Anh khẳng định việc trở thành một Gladiator là "vinh dự lớn nhất cuộc đời", nhưng đồng thời ngầm thừa nhận có những mâu thuẫn không thể hàn gắn với phía sản xuất.

"Tôi muốn làm rõ rằng đây không phải là quyết định chủ động từ phía mình. Tôi đã phải đối mặt với một lựa chọn không phù hợp với những giá trị mà bản thân theo đuổi. Nếu bạn biết tôi, bạn sẽ hiểu tôi luôn đứng về phía những người đồng đội và tin tưởng vào những gì mình làm", James Bigg viết.

Dòng trạng thái của anh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả đồn đoán rằng "lựa chọn" mà James nhắc tới có thể liên quan đến các điều khoản hợp đồng mới hoặc những yêu cầu khắt khe từ phía đài BBC sau hàng loạt biến cố vừa qua.

Năm 2024, một số đoạn video cũ trên YouTube của James Bigg bất ngờ bị "đào" lại. Trong đó, anh công khai thừa nhận việc sử dụng steroid để tăng cường cơ bắp với những tiêu đề gây tranh cãi như: "Dùng cái này bạn sẽ trở nên khổng lồ".

Lực sĩ đã lên tiếng giải thích rằng anh chỉ sử dụng các chất hỗ trợ khi còn là vận động viên thể hình chuyên nghiệp và đã hoàn toàn từ bỏ từ tháng 10/2022 song hình ảnh của anh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đài BBC vốn nổi tiếng với chính sách kiểm soát chất cấm nghiêm ngặt. Dù các xét nghiệm định kỳ cho thấy James "sạch" trong suốt thời gian ghi hình, áp lực từ công chúng về việc xây dựng một "hình mẫu lý tưởng" cho giới trẻ dường như đã khiến vị thế của anh tại show bị lung lay.

Năm 2026 được xem là một năm đầy biến động với James Bigg. Không chỉ mất đi vai trò trong Gladiators, anh còn vừa trải qua cuộc ly hôn đầy ồn ào với người vợ cũ - Katie - vào cuối năm 2025.

Hiện tại, phía đài BBC vẫn chưa công bố gương mặt sẽ thay thế vị trí của Giant trong mùa tới.