Johnny Trí Nguyễn giữa tin hẹn hò người đẹp kém 24 tuổi

Johnny Trí Nguyễn vướng tin hẹn hò người đẹp sinh năm 1998. Cả hai xuất hiện chung trong một sự kiện giải trí gần đây và đăng ảnh bên nhau.

Ngày 23/4, Johnny Trí Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện cùng Kalli Nguyễn tại buổi công chiếu phim ở TP.HCM. Anh diện vest lịch lãm và trò chuyện vui vẻ với Kalli Nguyễn tại sự kiện.

Trên trang cá nhân, Kalli Nguyễn cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên nam diễn viên. Cô còn "check-in" tại võ đường của Johnny Trí Nguyễn. Trong khi ngôi sao Dòng máu anh hùng cũng để lại tương tác dưới bài đăng của Kalli Nguyễn.

Gần đây, Johnny Trí Nguyễn còn chia sẻ bài đăng dài với nội dung về tình yêu. Anh cho biết: "Ai cũng cần một góc không gian cho riêng mình. Phần còn lại của cuộc sống là để kết nối với gia đình, bạn bè, xã hội và cả những tầng rộng lớn hơn thế. Tất cả đều quan trọng, nhưng không có mối liên hệ nào thắm thiết bằng sự kết nối với người mình yêu".

Hiện tại, Johnny Trí Nguyễn và Kalli Nguyễn đều chưa phản hồi về thông tin hẹn hò.

Johnny Trí Nguyễn hơn Kalli Nguyễn 24 tuổi. Trước khi vướng tin hẹn hò người đẹp sinh năm 1998, anh từng trải qua chuyện tình kéo dài 10 năm với Nhung Kate. Cả hai chia tay vào năm 2025. Thời điểm đó, trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, nam diễn viên bày tỏ: "Nhung hết cảm xúc với tôi nên ra đi. Tôi cũng không níu kéo. Vì níu kéo nghĩa là mình ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân. Mỗi một con người đều có sự kết nối và thích yên ổn. Để bước qua sự yên ổn đó và rời đi là rất khó. Khi họ đã không thoải mái, mình không nên níu kéo. Nếu thật sự yêu thương, phải để họ đi trong vui vẻ".

Thời gian gần đây, Johnny Trí Nguyễn tái xuất điện ảnh. Anh góp mặt ở "bom tấn" Hộ linh tráng sĩ với vai trò đạo diễn hành động và diễn viên.

Ngoài ra, anh cùng anh trai - Charlie Nguyễn bắt tay thực hiện Dòng máu anh hùng 2.