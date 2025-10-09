'Quỷ ăn tạng' bất ngờ dẫn đầu phòng vé Việt

"Quỷ ăn tạng" phần 3 sau khi ra mắt đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé. Bộ phim kinh dị Thái Lan dự kiến gây sốt rạp Việt những ngày tới.

Tử chiến trên không sau khoảng 3 tuần không có đối thủ đã bị soán ngôi vương phòng vé. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, Quỷ ăn tạng 3 đang là cái tên được săn đón nhất rạp Việt. Dù chỉ mới mở bán các suất chiếu đặc biệt (từ tối 8/10), bộ phim kinh dị của Thái Lan đã cho thấy khả năng bán vé tốt.

Cụ thể, doanh thu phim hiện theo ghi nhận là 13 tỷ đồng . Riêng trong sáng 9/10, tác phẩm bán ra hơn 30.000 vé, thu khoảng 2,3 tỷ đồng . Với tình hình phòng vé hiện tại, phim dự kiến gây sốt sau khi công chiếu chính thức dịp cuối tuần. Trước đó, hai phần tiền truyện Quỷ ăn tạng đều ghi nhận doanh thu tốt ở thị trường Việt Nam, lần lượt là 55 tỷ đồng và 100 tỷ đồng .

Quỷ ăn tạng 3 mở bán suất chiếu sớm từ tối 8/10.

Quỷ ăn tạng 3 nối câu chuyện về gia đình Yak (Nadech Kugimiya), sau khi anh tiêu diệt được con quỷ và trả thù cho cô em gái Yam đáng thương. Ở diễn biến mới, người em út Yee (Nina) bất ngờ mất tích bí ẩn. Để cứu cô, Yak cùng gia đình buộc phải đối đầu với những con quỷ khát máu, ngoài ra còn có giáo phái bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc.

Phim ra mắt đúng thời điểm phim kinh dị thoái trào ở rạp Việt. Song, nhờ sức hút thương hiệu và chiến dịch quảng bá tốt, Quỷ ăn tạng 3 vẫn dễ dàng thu hút quan tâm.

Trở lại với diễn biến phòng vé, Tử chiến trên không hiện xếp vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Doanh thu tác phẩm theo ghi nhận là gần 223 tỷ đồng . Với tốc độ bán vé hiện tại, đứa con tinh thần của đạo diễn Hàm Trần khá chật vật để chạm tay tới cột mốc 250 tỷ.