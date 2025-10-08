Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ Việt như Đức Phúc, Huỳnh Lập, Bùi Công Nam... tiếp tục chung tay giúp đỡ người dân Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Ngày 8/10, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào tại Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão lũ. Số tiền trên được cô chuyển thẳng tới số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ: "Theo lời kêu gọi của nhà nước và trái tim mình, Hoà Minzy xin được ủng hộ và chia sẻ cùng bà con Thái Nguyên trong những khó khăn đang diễn ra. Mong bà con an toàn".

Ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: FBNV.

Trước đó, giọng ca Bắc Bling ủng hộ 300 triệu đồng để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão Bualoi.

Bên cạnh Hòa Minzy, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chung tay giúp đỡ người dân Thái Nguyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Ca sĩ Đức Phúc ủng hộ số tiền 100 triệu đồng. "Đức Phúc xin chia sẻ chút tấm lòng nhỏ của mình đến bà con, chỉ mong bão qua thật nhanh để bà con đỡ khổ. Cầu chúc cho tất cả mọi người đều bình an, mạnh khỏe”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, diễn viên Huỳnh Lập quyên góp 50 triệu đồng. Bùi Công Nam ủng hộ 50 triệu đồng... Thông qua trang cá nhân, nhiều sao Việt cũng chia sẻ thông tin về tình hình khó khăn hiện tại ở Thái Nguyên, kêu gọi mọi người cùng chung tay.

Những cơn mưa lớn trên diện rộng hai ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, còn có nhiều thiệt hại về tài sản như nhà cửa, nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi...