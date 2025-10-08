The Rock không còn im lặng

"The Smashing Machine" mở màn với thành tích bết bát, dự kiến gây thua lỗ tới 15 triệu USD. Nam chính The Rock cho hay anh vẫn tự hào về bộ phim.

Theo tờ People, The Smashing Machine không đạt kết quả khả quan tại phòng vé trong tuần công chiếu đầu tiên. Phim chỉ thu về 5,9 triệu USD tại Mỹ - thành tích mở màn thấp nhất trong sự nghiệp của The Rock. Song, ngôi sao phòng vé vẫn bày tỏ sự tự hào dành cho tác phẩm.

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, diễn viên 53 tuổi đăng tải loạt ảnh hậu trường kèm lời chia sẻ về vai diễn trong The Smashing Machine. “Từ tận đáy lòng mình, tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã xem phim. Bạn không thể kiểm soát doanh thu phòng vé, nhưng điều tôi nhận ra là bạn có thể kiểm soát diễn xuất của mình”, anh viết.

Ngôi sao hành động chia sẻ thêm: “Thật vinh dự khi được lột xác hoàn toàn trong vai diễn này dưới bàn tay của đạo diễn Benny Safdie. Cảm ơn anh, người anh em, vì đã tin tưởng tôi. Thực tế là bộ phim này đã thay đổi cuộc đời tôi".

The Rock "lột xác" trong phim mới với vai diễn đầy chiều sâu. Ảnh: A24.

Trong The Smashing Machine, The Rock vào vai cựu võ sĩ MMA Mark Kerr. Anh đóng cặp cùng Emily Blunt, người đảm nhận vai Dawn Staples - vợ cũ của Kerr. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Ryan Bader, Bas Rutten và Oleander Usyk.

The Smashing Machine được nhận xét là màn "lột xác" của The Rock. Tài tử nỗ lực thay đổi ngoại hình lẫn diễn xuất trong một vai diễn đầy chiều sâu.

Giới quan sát cho rằng nguyên nhân phim thất bại không phải vì chất lượng, mà là do nội dung khó tiếp cận với đại chúng. Nhịp điệu chậm rãi, phi truyền thống, cùng câu chuyện khắc họa người vận động viên vật lộn với chứng nghiện ngập không phải "gu" của số đông khán giả. Trong dự án này, The Rock chỉ nhận cát-xê 4 triệu USD , thấp hơn rất nhiều so với mức thù lao trung bình 20 triệu USD mà anh thường nhận.