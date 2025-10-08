'Tể tướng Lưu gù' hiện tại

Lý Bảo Điền ở tuổi 78 sống an nhàn, công việc yêu thích mỗi ngày chỉ xoay quanh việc đọc sách, ngắm đồ cổ và nghiên cứu nghệ thuật.

Theo Sohu, kể từ khi rút lui khỏi màn ảnh, Lý Bảo Điền hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua các video trên tài khoản mạng xã hội của con trai - nam diễn viên Lý Úc.

Mới đây, một người làm nghề sửa chữa đồ gia dụng tại Bắc Kinh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh chụp chung với Lý Bảo Điền. Theo lời người này, anh được công ty cử đến nhà nam diễn viên 78 tuổi để sửa cửa sổ. Tại đây, anh nhận ra ngôi sao Tể tướng Lưu gù và xin chụp ảnh kỷ niệm với ông. Nam diễn viên gạo cội được tiết lộ là người rất gần gũi, thân thiện. Người thợ sửa chữa cho biết ông không hề từ chối khi anh xin chụp ảnh chung, ngược lại còn rất nhiệt tình.

Trong loạt ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Lý Bảo Điền khiến người hâm mộ xót xa với hình ảnh đầu rụng gần hết tóc, gương mặt nhiều nếp nhăn. Song, dân mạng nhận xét ông vẫn cho thấy thần thái minh mẫn, gương mặt phúc hậu.

Ngôi nhà nơi Lý Bảo Điền sinh sống khá giản dị, nhiều đồ đạc nhưng đều được xếp ngăn nắp, cẩn thận.

Hình ảnh Lý Bảo Điền hiện tại.

Theo Sohu, khác với nhiều nghệ sĩ gạo cội khác, Lý Bảo Điền sống khá khép kín. Công việc yêu thích hàng ngày của ông chỉ xoay quanh việc đọc sách, ngắm đồ cổ và nghiên cứu nghệ thuật.

Trái với sự an nhàn của Lý Bảo Điền, bạn diễn của ông trong Tể tướng Lưu gù là Trương Quốc Lập (vai Càn Long) vẫn chật vật mưu sinh ở tuổi 70. Những năm gần đây, diễn viên gạo cội xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, “đóng đô” tại phim trường Hoành Điếm, thậm chí còn tích cực tham gia show truyền hình.

Ông từng bị bắt gặp phải mặc phục trang dày cộp giữa mùa hè nóng nực để ghi hình, thực hiện đi thực hiện lại một cảnh quay tới mức mồ hôi nhễ nhại. Trương Quốc Lập thậm chí bị thương khi quay cảnh treo trên dây cáp mà vẫn phải uống thuốc giảm đau để hoàn thành vai diễn.