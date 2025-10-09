Không nhận ra ‘người đàn ông đẹp trai nhất thế giới’

Timothée Chalamet gây sốc khi thay mái tóc xoăn bồng bềnh đặc trưng bằng kiểu đầu húi cua. Nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối với lựa chọn này của nam diễn viên.

Theo Page Six, Timothée Chalamet mới đây gây chú ý khi chia sẻ một đoạn video live trên Instagram, quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt Marty Supreme.

Trong video, tài tử ngồi trong một chiếc lồng lưới, mặc áo hoodie in dòng chữ Marty Supreme, đầu đội quả bóng bowling. Sau đó, Chalamet bò ra khỏi lồng qua một cánh cửa nhỏ, tháo quả bóng xuống và để lộ kiểu đầu húi cua. Anh bước vào một căn phòng, khép lại buổi phát trực tiếp bằng lời nhắc: “Marty Supreme sẽ ra mắt vào dịp Giáng sinh năm 2025".

Diện mạo mới của tài tử sinh năm 1995 nhanh chóng thu hút sự quan tâm, trở thành đề tài bàn luận xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều khán giả sốc khi anh cắt phăng kiểu tóc xoăn lãng tử đặc trưng, đã làm nên "thương hiệu" của mình suốt nhiều năm qua.

Timothée Chalamet gây sốc với diện mạo mới.

Phản ứng của người hâm mộ phần lớn là tiếc nuối. “Đừng giải thích gì cả. Tôi đang buồn khi anh ấy cắt đi mái tóc đặc trưng của mình", "Timothée Chalamet là minh chứng rằng không phải ai cũng hợp với kiểu đầu cạo sát", "Nhìn người đàn ông đẹp trai nhất thế giới ngày nào giờ như bị hói"... là một số bình luận hài hước của dân mạng.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả cho rằng với kiểu đầu húi cua mới, Timothée trông nam tính, "ngầu" và lạ mắt hơn.

Trước đó, tin đồn về việc Timothée Chalamet cắt đầu húi cua đã xuất hiện từ tháng 7, khi anh bị bắt gặp đi nghỉ ở Saint-Tropez với chiếc khăn bandana quấn đầu, để lộ phần gáy được cạo sạch.

Tại buổi ra mắt Marty Supreme ở Liên hoan phim New York hôm 6/10 vừa qua, diễn viên tiếp tục đội mũ che kín tóc, càng làm dấy lên nhiều bàn luận. Timothée hiện trong giai đoạn ghi hình cho bom tấn viễn tưởng Dune: Part Three, nên nhiều người cho rằng kiểu tóc mới thực ra là phục vụ cho vai diễn trong phim này, chứ không phải Marty Supreme.