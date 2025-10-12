Lý Long Cơ nổi điên

Lý Long Cơ tỏ ra tức giận, chỉ trích những YouTuber lan truyền tin đồn sai lệch về chuyện đời tư của ông với bạn gái kém 37 tuổi Vương Thanh Hà.

Theo HK01, thời gian gần đây, dân mạng xôn xao khi một số YouTuber lan truyền thông tin xoay quanh chuyện đời tư của Lý Long Cơ và mối quan hệ với tình trẻ Vương Thanh Hà. Cả hai bị cho là đang gặp trục trặc tình cảm, Vương Thanh Hà hiện chuyển sang quen một thiếu gia trong giới cờ bạc Macau. Ngoài ra, Lý Long Cơ còn bị đồn sở hữu khối tài sản 4,6 tỷ HKD.

Mới đây, Lý Long Cơ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện cắt băng khánh thành. Ông tỏ ra rất tức giận và đáp trả gay gắt các tin đồn hướng về mình thời gian gần đây.

“Tôi hiểu có YouTuber sống nhờ lượt xem, nên họ phải bịa chuyện cho thật sốc. Họ còn thông minh khi dùng AI chứ không lộ mặt thật. Nhưng những nội dung như vậy quá hoang đường. Họ nói tôi có 4,6 tỷ HKD, còn phân tích tôi có bao nhiêu cửa hàng ở Hong Kong, bao nhiêu bất động sản ở Singapore, nghe thật nực cười", Lý Long Cơ nói.

Trước tin đồn rạn nứt với tình trẻ, diễn viên bày tỏ phẫn nộ: “Họ nói cô ấy quen người khác, nói cô ấy thân mật với một thiếu gia giới cờ bạc ở Macau. Thật sự đừng nói những chuyện vô lương tâm như vậy, đừng kiếm tiền bằng cách bôi nhọ người khác. Kiếm tiền kiểu đó sẽ chẳng bền lâu đâu. Họ nói chuyện này xảy ra hồi tháng 4, trong khi đến tháng 7 cô ấy mới được ra tù".

Lý Long Cơ và bạn gái kém tuổi.

Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn với Vương Thanh Hà, Lý Long Cơ cho biết không muốn chia sẻ thêm vì sợ chuyện đời tư sẽ tiếp tục bị mang ra bàn tán, đơm đặt.

Vương Thanh Hà kém Lý Long Cơ 37 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 2018 khi đi bộ trên sân ga tàu điện ngầm ở Hong Kong và yêu ngay lần đầu gặp mặt. Mối tình "đũa lệch" giữa Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà thu hút sự chú ý của công chúng.

Vương Thanh Hà từng bị kết án 25 tháng tù giam vì tội khai man và sử dụng tài liệu giả, mới mãn hạn tù vào đầu tháng 7 năm nay.

Lý Long Cơ mang theo 60 bông hồng đến đón tình trẻ ra tù. Sau khi được trả tự do, Vương Thanh Hà bị trục xuất về Trung Quốc đại lục. Cặp đôi dự định bắt đầu cuộc sống mới tại Châu Hải. Trước đó, Lý Long Cơ từng nhiều lần khẳng định sẽ kết hôn với Vương Thanh Hà ngay khi cô ra tù.