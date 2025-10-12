Động thái của Phương Oanh

Sau những ngày im lặng, diễn viên "Gió ngang khoảng trời xanh" gây chú ý khi đăng tải một bài viết được cho là ẩn ý về cảm xúc của cô hiện tại.

Tối 11/10, Phương Oanh gây chú ý khi có bài đăng mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải một clip nhạc Hoa lời Việt Ánh trăng nói hộ lòng tôi, kèm chú thích icon hình trái tim. Phần lời bài hát có đoạn:"Người hỏi em có yêu người đậm sâu / Người ơi yêu biết bao nhiêu / Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi / Có ánh trăng là lời trái tim".

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận sau ít giờ đăng tải. Khán giả bàn luận về động thái mới của nữ diễn viên Gió ngang khoảng trời xanh. Đây được cho là ẩn ý của cô, đáp trả một số tin đồn ác ý dấy lên những ngày qua. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ hỏi han tình hình và động viên Phương Oanh cùng các con.

Phương Oanh là một trong các nghệ sĩ quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: FBNV.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao với những tin đồn xoay quanh mối quan hệ giữa Phương Oanh và chồng là Shark Bình. Song diễn viên chọn cách giữ im lặng những ngày qua, không lên tiếng giải thích. Hồi đầu tháng này, nữ diễn viên từng trích 200 triệu đồng từ quỹ cá nhân mang tên hai con để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão lũ. Hành động đẹp của cô và nhiều nghệ sĩ Việt khác được khán giả ủng hộ, khen ngợi.

Theo VTC News, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã mời ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác. Trước đó, tại họp báo quý III của Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã có thông tin về những tin đồn liên quan dự án tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của anh K. ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD .

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.