Angelina Jolie 'đòi' Brad Pitt 33.000 USD

  • Thứ sáu, 10/10/2025 10:30 (GMT+7)
  • 10:30 10/10/2025

Diễn viên "Maria" tiết lộ phải trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, tinh thần sau khi ly hôn Brad Pitt. Cô cũng yêu cầu chồng cũ phải trả cho mình 33.000 USD chi phí luật sư.

Theo Page Six, trong tài liệu pháp lý mới nhất, Angelina Jolie tiết lộ những khó khăn phải trải qua sau khi ly hôn với Brad Pitt. Điều này có liên quan đến cuộc chiến dai dẳng giữa hai người về khu điền trang Château Miraval ở Pháp.

“Những sự kiện dẫn đến việc tôi phải ly thân chồng cũ đã tạo ra rất nhiều khó khăn về mặt cảm xúc đối với tôi và các con. Khi nộp đơn ly hôn, tôi đã để anh ta toàn quyền kiểm soát (và cư trú) tại các ngôi nhà chung của gia đình ở Los Angeles và Miraval, không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào, với hy vọng điều đó sẽ giúp anh ta bình tĩnh hơn trong cách đối xử với tôi sau giai đoạn khó khăn và đầy tổn thương ấy", Angelina viết.

Ngôi sao Maria chia sẻ thêm cô và các con chưa từng quay lại Miraval, vì địa điểm này gắn liền với những ký ức đau buồn dẫn đến vụ ly hôn. Cô tiết lộ: “Sau khi ly thân, tôi lập tức bắt đầu tìm một ngôi nhà mới cho mấy mẹ con. Ban đầu phải thuê trong khi vẫn đi tìm giải pháp ổn định hơn”.

Angelina Jolie anh 1

Vợ chồng Angelina Jolie thời còn mặn nồng. Ảnh: Splash News.

Cũng trong tài liệu mới đệ trình lên tòa án, diễn viên Maleficent giải thích rằng toàn bộ tài sản tiết kiệm của cô bị “ràng buộc” vào Miraval, và cô chưa từng yêu cầu Pitt chu cấp hay hỗ trợ tài chính nào khác, nên cần nguồn tiền từ việc bán khu điền trang.

“Tôi cũng rất lo lắng cho sức khỏe tinh thần của các con, nên trong khoảng hai năm, tôi không nhận việc để tập trung chăm sóc và giúp các con hồi phục”, Angelina nói. Cô cho biết đã gặp khó khăn tài chính đến mức không đủ tiền mua nhà riêng tại Los Angeles, và Brad Pitt đã đồng ý cho cô vay tiền, có tính lãi.

Hiện tại, Jolie đang yêu cầu phía Pitt trả 33.000 USD tiền phí luật sư mà cô phải chi để phản hồi yêu cầu của anh về việc cung cấp tin nhắn cá nhân.

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, kết hôn sau đó 10 năm nhưng cuộc hôn nhân giữa họ chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 năm. Hơn một thập kỷ chung sống bên nhau, cặp sao có 6 người con lần lượt là Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Vivienne/Knox.

Hoàng Nhi

Angelina Jolie Brad Pitt ly hôn chia tài sản

Ong Hong khong ly hon hinh anh

Ông Hồng không ly hôn

18 phút trước 17:29 12/10/2025

0

Diễn viên Ông Hồng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

Nghich ly ‘Quy an tang’ hinh anh

Nghịch lý ‘Quỷ ăn tạng’

42 phút trước 17:05 12/10/2025

0

Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.

