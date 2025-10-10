Nam ca sĩ bị tung clip ôm ấp cô gái lạ ở quán bar

Huening Kai gây tranh cãi sau khi bị tung clip ôm ấp một cô gái lạ trước quán bar. Phía ca sĩ mới đây lên tiếng giải thích.

Theo tờ News1, mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao khi Huening Kai bị tung clip rời khỏi quán bar cùng một cô gái lạ. Cả hai có những tương tác thân mật, sau đó cùng lên taxi ra về. Đoạn clip trên nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận, kéo theo loạt bàn luận trái chiều.

Tới sáng 10/10, Huening Kai đã chính thức lên tiếng về đoạn clip đang gây tranh cãi. Thông qua nền tảng giao lưu với người hâm mộ Weverse, thành viên nhóm nhạc TXT viết: “Tôi cảm thấy rất có lỗi với MOA (tên fandom - PV) và không hiểu vì sao mình phải im lặng nên muốn nói rõ mọi chuyện. Tôi chỉ đi cùng một người quen, và trong tình huống đó không thể để cô ấy lại một mình nên đã đưa cô ấy về, sau đó tôi quay về ký túc xá ngay".

Huening Kai giải thích cô gái trong đoạn clip gây xôn xao là người quen của anh. Ảnh: IGNV.

Huening Kai cũng phủ nhận việc hẹn hò với cô gái kia: “Từ khi debut, tôi luôn sợ ảnh hưởng đến các thành viên khác và vốn là người rất thích ở nhà, hầu như không ra ngoài. Nhưng lần này là người quen lâu ngày mới gặp lại nên tôi mới đồng ý. Khi tình huống xảy ra, tôi cứ suy nghĩ mãi không biết phải làm thế nào, nhưng cuối cùng không thể bỏ mặc cô ấy, nên tôi nhanh chóng đưa về rồi trở lại ký túc xá.”

Sau cùng, anh khẳng định những lời mình nói là trung thực, đồng thời xin lỗi người hâm mộ và cả nhóm vì đã gây ra những lùm xùm không đáng có.

Huening Kai sinh năm 2002, ra mắt năm 2019 với tư cách là thành viên của TXT. Anh được yêu thích với ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và chiều cao nổi bật 1,83 m. Ngoài ra, "hoàng tử lai" của TXT cũng được đánh giá cao về tài năng âm nhạc, là một trong số nhân tố hút fan của nhóm.