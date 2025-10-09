'Rể Việt' Jung Il Woo đang hẹn hò CEO?

Jung Il Woo vướng tin hẹn hò nữ CEO của thương hiệu mà anh đang làm người mẫu đại diện. Phía công ty cho biết đây là chuyện riêng của nghệ sĩ nên không bình luận.

Theo tờ Chosun, Jung Il Woo gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò. Cụ thể, hôm 9/10, diễn viên đăng tải hai bức ảnh lên trang cá nhân. Trong bức ảnh đầu tiên, anh đang ngồi tại một nhà hàng và cầm điện thoại chụp ảnh người đối diện. Bức ảnh thứ hai là người được Jung Il Woo chụp. "Ngày đẹp trời", tài tử Mang mẹ đi bỏ chú thích dưới bài đăng, đồng thời gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của cô gái.

Mặc dù Jung Il Woo ngay sau đó đã xóa bài, dân mạng nhanh chóng chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội. Dân mạng phát hiện cô gái trong ảnh là nữ CEO của thương hiệu mà Jung Il Woo đang làm người mẫu đại diện. Ngoài ra, cả hai sử dụng kiểu ốp điện thoại giống nhau, chỉ khác màu sắc. Điều này làm dấy lên tin đồn Jung Il Woo đang hẹn hò.

Trước làn sóng bàn luận của khán giả, phía đại diện của Jung Il Woo mới đây lên tiếng, cho biết đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ nên không xác nhận hay bình luận thêm.

Bức ảnh gây bàn tán của Jung Il Woo.

Hiện tại, Jung Il Woo đang tham gia bộ phim cuối tuần của đài KBS 2TV mang tên Những ngày rực rỡ. Trước đó, anh được khán giả Việt chú ý khi tham gia phim Mang mẹ đi bỏ. Trong phim, Jung Il Woo đảm nhận một vai phụ nhưng vẫn dành nhiều thời gian sang Việt Nam hỗ trợ quảng bá phim. Anh cũng tiết lộ không nhận thù lao trong dự án này.

Tại Việt Nam, tài tử gây thích thú khi đăng tải nhiều clip giao lưu với khán giả và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương. Jung Il Woo chia sẻ anh từng 2 lần du lịch Việt Nam, tham quan nhiều địa điểm như: Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và Cù Lao Chàm. Nam diễn viên cũng tiết lộ có tình yêu mãnh liệt với ẩm thực Việt, nhất là phở bò - món ăn anh từng tự nấu tại nhà ở Hàn Quốc.