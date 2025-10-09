Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Rể Việt' Jung Il Woo đang hẹn hò CEO?

  • Thứ năm, 9/10/2025 20:40 (GMT+7)
  • 20:40 9/10/2025

Jung Il Woo vướng tin hẹn hò nữ CEO của thương hiệu mà anh đang làm người mẫu đại diện. Phía công ty cho biết đây là chuyện riêng của nghệ sĩ nên không bình luận.

Theo tờ Chosun, Jung Il Woo gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò. Cụ thể, hôm 9/10, diễn viên đăng tải hai bức ảnh lên trang cá nhân. Trong bức ảnh đầu tiên, anh đang ngồi tại một nhà hàng và cầm điện thoại chụp ảnh người đối diện. Bức ảnh thứ hai là người được Jung Il Woo chụp. "Ngày đẹp trời", tài tử Mang mẹ đi bỏ chú thích dưới bài đăng, đồng thời gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của cô gái.

Mặc dù Jung Il Woo ngay sau đó đã xóa bài, dân mạng nhanh chóng chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội. Dân mạng phát hiện cô gái trong ảnh là nữ CEO của thương hiệu mà Jung Il Woo đang làm người mẫu đại diện. Ngoài ra, cả hai sử dụng kiểu ốp điện thoại giống nhau, chỉ khác màu sắc. Điều này làm dấy lên tin đồn Jung Il Woo đang hẹn hò.

Trước làn sóng bàn luận của khán giả, phía đại diện của Jung Il Woo mới đây lên tiếng, cho biết đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ nên không xác nhận hay bình luận thêm.

Jung Il Woo anh 1

Bức ảnh gây bàn tán của Jung Il Woo.

Hiện tại, Jung Il Woo đang tham gia bộ phim cuối tuần của đài KBS 2TV mang tên Những ngày rực rỡ. Trước đó, anh được khán giả Việt chú ý khi tham gia phim Mang mẹ đi bỏ. Trong phim, Jung Il Woo đảm nhận một vai phụ nhưng vẫn dành nhiều thời gian sang Việt Nam hỗ trợ quảng bá phim. Anh cũng tiết lộ không nhận thù lao trong dự án này.

Tại Việt Nam, tài tử gây thích thú khi đăng tải nhiều clip giao lưu với khán giả và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương. Jung Il Woo chia sẻ anh từng 2 lần du lịch Việt Nam, tham quan nhiều địa điểm như: Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và Cù Lao Chàm. Nam diễn viên cũng tiết lộ có tình yêu mãnh liệt với ẩm thực Việt, nhất là phở bò - món ăn anh từng tự nấu tại nhà ở Hàn Quốc.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.

Vợ chồng Khánh Thi thân thiết với Chí Anh

Khánh Thi đăng ảnh cùng ông xã Phan Hiển chúc mừng sinh nhật kiện tướng dancesport Chí Anh. Khánh Thi gọi Chí Anh là "ông bạn".

16:44 9/10/2025

'Quỷ ăn tạng' bất ngờ dẫn đầu phòng vé Việt

"Quỷ ăn tạng" phần 3 sau khi ra mắt đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé. Bộ phim kinh dị Thái Lan dự kiến gây sốt rạp Việt những ngày tới.

12:15 9/10/2025

Jun Phạm nói về buổi tụ họp Duy Khánh, Ngọc Thanh Tâm

Dàn cast Gia đình Haha vừa có chuyến thăm lại Vĩnh Long. Jun Phạm chia sẻ họ đã vui hết mình để hòa vào không khí với mọi người ở đây.

23:52 8/10/2025

Hoàng Nhi

Jung Il Woo Mang mẹ đi bỏ hẹn hò

    Đọc tiếp

    Ong Hong khong ly hon hinh anh

    Ông Hồng không ly hôn

    53 phút trước 17:29 12/10/2025

    0

    Diễn viên Ông Hồng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

    Nghich ly ‘Quy an tang’ hinh anh

    Nghịch lý ‘Quỷ ăn tạng’

    1 giờ trước 17:05 12/10/2025

    0

    Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý