Thói quen kỳ quặc của bà xã David Beckham

Trong bộ phim tài liệu mới ra mắt, Victoria tiết lộ từng có thói quen chi tiêu mất kiểm soát suốt thời gian dài, khiến cô suýt rơi vào cảnh khánh kiệt và rạn nứt hôn nhân.

Theo Page Six, Victoria Beckham đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bộ phim tài liệu mới của cô lên sóng. Trong phim, bà xã David Beckham tiết lộ nhiều thông tin gây sốc về thói quen chi tiêu mất kiểm soát. Victoria cho biết điều này suýt khiến thương hiệu thời trang của cô sụp đổ, thậm chí hôn nhân cũng trên bờ vực rạn vỡ.

Victoria thành lập thương hiệu thời trang riêng vào năm 2008, nhưng công ty từng suýt phá sản vì mở rộng quá mức và chi tiêu xa xỉ. Bà xã Beckham tiết lộ từng tiêu đến 70.000 USD /năm chỉ để mua cây, đồng thời trả thêm 15.000 USD /năm cho nhân viên chỉ để tưới nước.

“Tôi từng làm những chuyện kỳ quặc. Giờ nghe lại, tôi thấy thật kinh khủng. Khi đó, mọi người sợ nói ‘không’ với tôi... Đó là quyền lực của sự nổi tiếng, và ai cũng nghĩ tôi không quen bị từ chối", cô bộc bạch.

Khối tài sản của vợ chồng Beckham theo ước tính hiện tại là hơn 670 triệu USD . Ảnh: GC Images.

Victoria cho hay thói quen chi tiêu hoang phí của cô bắt nguồn từ thời còn trong nhóm Spice Girls. Người đẹp từng "nướng" sạch ngân sách mua đồ của cả nhóm tại những cửa hàng đồ hiệu, buộc các thành viên khác phải đi mua đồ ở cửa hàng từ thiện.

Cũng trong bộ phim tài liệu này, David Beckham thừa nhận anh từng “hoảng sợ” khi thương hiệu của bà xã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. “Việc cô ấy phải nói với tôi rằng công ty cần thêm tiền thật sự khó khăn cho cả hai. Vì tôi không còn tiền để tiếp tục nữa, và cuối cùng tôi đã phải nói: ‘Không thể kéo dài thêm được'", huyền thoại bóng đá Anh chia sẻ.

Tới tháng 11/2017, Victoria được "cứu" nhờ khoản đầu tư 40 triệu USD từ quỹ Neo Investment Partners do David Belhassen sáng lập. Xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Victoria, Belhassen gọi công ty lúc đó là “một thảm họa.”

Cũng trong bộ phim này, David Beckham nhớ lại thời mới quen bà xã, anh là cầu thủ trẻ của Manchester United trong khi cô đã là ngôi sao toàn cầu. Cựu danh thủ cho hay thời điểm đó Victoria giàu hơn mình rất nhiều, đồng thời tiết lộ chính cô là người mua căn biệt thự Beckingham Palace ở Hertfordshire, Anh.

Theo Sunday Times Rich List, hiện nay vợ chồng Beckham có khối tài sản chung trị giá 671 triệu USD .